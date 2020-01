Pensja poniżej minimum wage w dzisiejszej Wielkiej Brytanii? Prawie 40 tys. mieszkańców Szkocji mierzy się z taką rzeczywistością

Fot. Getty

Wydawałoby się, że współcześniej w takim kraju, jak Wielka Brytania, nie zdarza się, by ktoś zarabiał mniej niż najniższa stawka przewidziana przez prawo. Jak się jednak okazuje, tysiące mieszkańców Szkocji wciąż pada ofiarą nieuczciwych pracodawców. Dane zebrane przez Citizens Advice Scotland pokazały, że w 2018 roku wynagrodzenie poniżej krajowego minimum otrzymywało prawie 40 tys. szkockich pracowników. Rząd UK ostrzega, że bezprawne działania podlegają karze.

Brytyjskie organy nadzorcze alarmują, że szkocki rynek pracy źle traktuje pracowników, ponieważ w 2018 roku prawie 36 876 osób otrzymywało wynagrodzenie poniżej krajowego minimum. Citizens Advice Scotland (CAS) twierdzi, że ujawnione dane „nie do zaakceptowania”.

Dane CAS, dotyczące populacji mieszkańców Szkocji będących w wieku produkcyjny, wykazały również, ile pieniędzy pracodawcy średnio pozostawali dłużni swoim pracownikom. Okazało się, że przeciętnie z tytułu zaległych płatności, pracodawca był winny 6500 funtów.

Gorący temat: Wzrost National Living Wage w kwietniu 2020 o 6,2 proc. Rząd twierdzi, że to „największa podwyżka płac kiedykolwiek”

Rzecznik brytyjskiego rządu w następujących słowach skomentował dane ujawnione przez CAS: - „Rząd jest zdeterminowany do tego, by każdy, kto jest uprawniony do krajowej płacy minimalnej, otrzymywał ją. Wszystkie firmy, niezależnie od wielkości i sektora biznesowego, są odpowiedzialne za wypłacanie swoim pracownikom odpowiedniej płacy minimalnej. HMRC nie zawaha się podjąć działań w celu zapewnienia pracownikom tego, do czego są uprawnieni” - mówił rzecznik gabinetu Borisa Johnsona.

- „W sezonie 2018/19 HMRC rozpatrzyło ponad 3000 spraw, wykazując ponad 24,4 miliona funtów na rzecz ponad 220 000 pracowników. Konsekwencje nieprzestrzegania krajowej płacy minimalnej mogą obejmować grzywny w wysokości 200 proc. zaległości oraz w przypadku najgorszych przestępstw postępowanie karne” - ostrzegł rzecznik rządu.

