Pensja minimalna w Polsce, a stawka minimum wage Wielkiej Brytanii i zarobki innych krajach - PORÓWNANIE minimalnych zarobków w UE

W Polsce od 2021 roku pensja minimalna ma zostać podniesiona do poziomu 2800 zł. W przybliżeniu to 469 euro lub około 425 funtów na rękę. To dużo czy mało? Jak prezentuje się minimalna pensja w Polsce na tle innych krajów w Europie? Sprawdźmy!

Pensja minimalna w Polsce w 2021 roku sięgnie 2800 złotych brutto, a minimalna stawka godzinowa będzie wynosiła 18,30 zł - jak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów, który został opublikowany w minionym tygodniu. W chwili obecnej, płaca minimalna wynosi 2600 zł brutto, a stawka godzinowa - 17 zł. W związku z podwyżką najmniejszego możliwego wynagrodzenia "na rękę" w ramach umowy o pracę w Polsce będzie można zarobić około 2060 złotych.

Rekordzistami w skali UE są mieszkańcy Luksemburga. "Najgorzej" opłacani pracownicy zatrudnieni w państwie graniczącym z Niemcami, Belgią i Francją mogą liczyć na wynagrodzenie na poziomie 2142 euro, a więc około czterokrotnie więcej, niż ich "koledzy" w Polsce. Na drugim miejscu znajduje się Wielka Brytania ze swoją "minimum wage" na poziomie 1760 euro i Irlandia - 1707 euro. Zaznaczamy, te dane dotyczą roku 2020.

Minimalne zarobki w Polsce w perspektywie krajów UE, w których obowiązują regulacje dotyczące najniższych możliwych wynagrodzeń, plasują nasz kraj w środku stawki. Na 22 kraje jesteśmy na 13. miejscu (biorąc pod uwagę pensję z 2020, czyli około 611 euro). Wyprzedzamy takie kraje, jak Litwa (607 euro), Łotwa (430), Estonia (584), ale też Czechów (575) Słowaków (580) czy Węgrów (487). Co ciekawe, większa stawka obowiązuje na Słowenii (941) czy w Grecji (758), nie mówiąc już o znanych z silnej gospodarki Niemiec (1584) czy Francji (1539). Dane podajemy za fundacji Eurofund, czyli Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy.

Pensja minimalna w Polsce, a stawka minimum wage w UK

Jak swój poziom życia oceniają Europejczycy, którzy zarabiają "minimalną"? "Co dziesiąty pracownik z minimum w Danii, Finlandii, Niemczech i Szwecji mówi o tym, że żyje mu się źle. W Bułgarii, Chorwacji i na Cyprze mówi już tak co drugi pracownik na minimum oraz 80 proc. Greków zarabiających pensję podstawową. Dla Polski ten wskaźnik to 22,2 proc. To oznacza, że ponad 300 tys. Polaków pracujących za minimum nie jest w stanie bezpiecznie przeżyć miesiąca" - czytamy na łamach portalu "Money.pl".

Zgodnie z pierwotnymi zapowiedziami obecnego rządu w 2021 roku pensja minimalna miała wzrosnąć jeszcze bardziej. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w trakcie kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi mówił o minimalnym wynagrodzeniu sięgającycm aż 3000 złotych pod koniec 2020 roku i aż 4 tysiącach przed 2024.

Według różnych wyliczeń w Polsce minimalną krajową zarabia od 1.5 miliona do nawet 2 milionów pracowników. Nieco ponad dwa tysiące złotych na rękę otrzymuje i pomoc kuchenna, i nauczyciela fizyki w mieście wojewódzkim, i operator ładowarki.