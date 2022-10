Pełna lista 30 artykułów spożywczych, których ceny poszły w górę — niektóre z nich zdrożały o 65%!

O ile wzrosły ceny produktów żywnościowych w UK i które artykuły spożywcze poszły w górę najbardziej — mamy pełną listę, opracowaną na podstawie oficjalnych danych przekazanych przez ONS. Co zdrożało najbardziej? Przekonajcie się, zapraszamy do lektury!

Jak wynika z oficjalnych odczytów Office for Nationa Statistics (Urzędu Statystyk Krajowych) w chwili obecnej w UK mamy do czynienia z największym od 40 lat rocznym wzrostem cen żywności. Indeks CPI wyniósł we wrześniu 2022 roku 10,1 proc., powracając do dwucyfrowej wartości po niewielkim spadku w sierpniu do 9,9 proc. Kryzys związany ze wzrostem kosztów utrzymania w Wielkiej Brytanii postępuje wraz z rosnącą inflacją i mocno wali po portfelach wszystkich, którzy mieszkają w UK.

Gwałtownie rosnące ceny żywności i napojów były głównym motorem ostatniego wzrostu kosztów utrzymania, z najszybszym rocznym skokiem od kwietnia 1980 roku. Ceny chleba, zbóż, mięsa, jaj, mleka i sera poszybowały w górę. Ale co w ostatnim czasie zdrożało najbardziej? Mamy odpowiedź na tak postawione pytanie!

Jak bardzo zdrożały podstawowe artykuły spożywcze w UK?

Analitycy ONS przyjrzeli się 1,5 milionowi cen produktów dostępnych online w ciągu 12 miesięcy do września 2022 roku, przy czym poniższe wyliczenia reprezentują różnicę w najniższych możliwie cenach. Zastrzeżono jednocześnie, że niektóre produkty nie zawsze były dostępne w sklepie lub w Internecie, co oznaczało, że opcja o najniższej cenie została zastąpiona przez kolejną. Jakie wnioski można wyciągnąć z ich pracy i co zdrożało najbardziej?

Cena oleju roślinnego wzrosła w ciągu roku o 65%, a makaronu o prawie 60 proc. i właśnie te dwa produkty znalazły się na samym szczycie listy najdynamiczniej drożejących produktów żywnościowych. Inne znaczące wzrosty obejmują choćby cenę artykułu pierwszej potrzeby, jaką jest w UK herbata, która wzrosła o 46%, zgodnie z nowymi danymi Urzędu Statystyk Narodowych (ONS). Frytki poszły w górę o 39%, chleb o 38%, a ciastka o 34%.

Co poszło w górę najbardziej?

Co ciekawe, cena niektórych artykułów spadła. Co da się kupić obecnie taniej? Choćby sok pomarańczowy (jego cena spadła o 9%), mieloną wołowinę (o 7%), cukier o (0,3%), czy ryż (o 0,2%).

Żywność i energia w największym stopniu przyczyniły się do wzrostu inflacji w okresie 12 miesięcy poprzedzających wrzesień. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 14,5%. Wzrost cen artykułów spożywczych przyspieszyła wojna na Ukrainie, która wciąż podnosi ceny pasz, nawozów i oleju roślinnego.

Dane ONS nie pozostawiają złudzeń...

Pełen ranking wygląda następująco:

Olej roślinny: 65,2%.

Makaron: 59,9%

Herbata: 46,0%

Frytki: 38,7%

Chleb: 37,6%

Ciastka: 34,4%

Mieszane mrożone warzywa: 31,9%

Mleko: 29,4%

Chipsy: 23,7%

Pomidory: 19,3%

Kawa rozpuszczalna: 18,8%

Kiełbasy: 18,3%

Cebula: 18,0%

Jabłka: 17,2%

Fasolka po bretońsku: 16,2%

Ziemniaki: 13,2%

Paluszki rybne: 13,1%

Ketchup: 12,1%

Płatki śniadaniowe: 10,6%

Ser: 10,4%

Pierś z kurczaka: 10,1%

Szynka: 9,9%

Banany: 7,0%

Jogurt: 6,6%

Pizza: 3,2%

Cukier granulowany: -0,3%

Ryż: -0,2%

Mielona wołowina: -7,4%

Sok owocowy pomarańczowy: -8,9%

„Dane z naszego badania przeprowadzonego w czasie zbliżonym do rzeczywistego pokazują, że chociaż wzrost kosztów żywności i energii dotyka wielu ludzi w całym kraju, to osoby niepełnosprawne, pochodzące z pewnych mniejszości etnicznych i najemcy należą do tych, którzy mają największe trudności” - komentował narodowy statystyk Sir Ian Diamond.

Dodajmy także, iż najnowsze dane pokazują, że Brytyjczycy wręcz rzucają się na tanią żywność, z której spożywania wielu z nich jeszcze niedawno niemal całkowicie zrezygnowało. Do łask wracają m.in. rybie głowy, wołowe golenie, a nawet smażona w głębokim tłuszczu szynka konserwowa.

Brytyjczycy coraz częściej kupują możliwie najtańszą żywność

Jak wynika z dorocznego raportu „Waitrose Food and Drink”, sprzedaż rybich głów, które są używane m.in. w daniach curry, wzrosła o 34 proc., podczas gdy sprzedaż sardynek w puszce zwiększyła się o 100 proc. Na stołach wielu mieszkańców UK do łask wraca szynka konserwowa, a także goleń wołowa, której sprzedaż wzrosła o 23 proc., policzki wołowe (wzrost o 9 proc.) i karkówka jagnięca (wzrost o 4 proc.).

W raporcie czytamy, że 32 proc. Wyspiarzy bardziej niż kiedykolwiek szuka specjalnych promocji na żywność.

