Crime Pedofile wykorzystują AI do tworzenia treści pornograficznych

Pedofile wykorzystują sztuczną inteligencję typu open source do tworzenia treści przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci, jak alarmuje Internet Watch Foundation.

Wykorzystanie bezpłatnie dostępnego oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji do tworzenia materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci (child sexual abuse material – CSAM) staje się coraz powszechniejsze. Jak wynika z ustaleń dokonanych przez Internet Watch Foundation, przestępcy między sobą dyskutują o tym, jak manipulować zdjęciami dzieci celebrytów w celu stworzenia nowych treści, jak czytamy na łamach portalu “The Guardian”.

Przedstawiciele IWF zabrali głos w tej sprawie po tym, jak przewodniczący rządowej grupy zadaniowej ds. sztucznej inteligencji, Ian Hogarth, wyraził we wtorek obawy dotyczące CSAM. Polityk zwrócił uwagę, iż modele językowe dostępne za darmo są wykorzystywane do tworzenia „jednych z najbardziej ohydnych rzeczy na świecie”.

Pedofile wykorzystują AI

Dodajmy w tym miejscu, iż chodzi o oprogramowanie open source. To rodzaj oprogramowania komputerowego, w którym kod źródłowy jest wydawany na podstawie licencji. Na jej mocy właściciel praw autorskich przyznaje użytkownikom prawa do badania, zmiany i rozpowszechniania oprogramowania w ramach licencji wolnego oprogramowania. Korzystający z takich programów mogą je ściągać i dostosowywać w zasadzie dowolnie. Nie jest to możliwe w przypadku narzędzi opartych na modelach zamkniętych, takich jak Dall-E firmy OpenAI czy Imagen firmy Google.

— Wśród przestępców istnieje społeczność techniczna, szczególnie na forach w ciemnej sieci, gdzie razem omawiają możliwości tej technologii. Dzielą się zdjęciami, dzielą się modelami [AI]. Dzielą się przewodnikami i wskazówkami — komentuje dla “Guardiana” Dan Sexton, dyrektor ds. technologii w Internet Watch Foundation.

“Nauczono” sztuczną inteligencję czym jest dziecięcia pornografia i jak ją tworzyć

— Uważamy, że treści, do których dotarliśmy, w rzeczywistości są generowane przy użyciu oprogramowania typu open source, które zostało pobrane i uruchomione lokalnie na komputerach użytkowników, a następnie zmodyfikowane — dodaje. Upraszczając, “nauczono” sztuczną inteligencję czym jest dziecięcia pornografia i jak ją tworzyć…

Internet Watch Foundation to brytyjska organizacja typu non-profit, której działalność koncentruje się wokół zwalczania potencjalnie nielegalnych treści w Internecie. W szczególności dotyczy to dziecięcej pornografii i rasizmu.

