PayPal otwiera się na kryptowaluty! Serwis umożliwi użytkownikom w UK zakup i sprzedaż coinów

Fot. Getty

Serwis PayPal zdecydował się otworzyć na kryptowaluty. Użytkownicy PayPala w UK będą mogli za pomocą specjalnej zakładki kupić, sprzedać lub przechować najpopularniejsze coiny.

Otwarcie się PayPala na kryptowaluty można traktować w kategorii przełomu. Już wkrótce użytkownicy serwisu oferującego nowoczesne metody płatności będą mogli na terenie Wielkiej Brytanii zakupić, sprzedać, a także przechować coiny. Wśród pierwszych kryptowalut akceptowanych przez PayPal znajdą się: Bitcoin, Ethereum, Litecoin i Bitcoin Cash, a kryptowaluty będą dostępne zarówno z poziomu aplikacji mobilnej, jak i ze strony serwisu. W specjalnej zakładce na platformie PayPal będzie można sprawdzić ceny kryptowalut w czasie rzeczywistym. Poza tym w zakładce znajdą się treści edukacyjne dotyczące użycia coinów w transakcjach płatniczych, a także informacje w zakresie potencjalnego ryzyka.

Kryptowaluty na PayPal – czy to dobry ruch?

Krytycy kryptowalut z ruchu PayPala raczej nie będą zadowoleni, ponieważ od dawna zwracają oni uwagę na fakt, że rynek kryptowalut nie jest dostatecznie uregulowany, a same coiny podlegają bardzo dużym wahaniom wartości. Ale PayPal jest przekonany, że wprowadzenie możliwości zakupu, sprzedaży i przechowywania kryptowalut to dobry ruch w stronę udostępnienia szerszemu gronu ludzi nowoczesnej technologii. - Pandemia przyspieszyła cyfrowe zmiany i innowacje we wszystkich aspektach naszego życia, w tym cyfryzację pieniędzy i zwiększoną absorpcję przez konsumentów cyfrowych usług finansowych. Nasz globalny zasięg, wiedza na temat płatności cyfrowych oraz wiedza o konsumentach i firmach, w połączeniu z rygorystycznymi kontrolami bezpieczeństwa i zgodności, daje nam wyjątkową okazję, a także nakłada odpowiedzialność, aby pomóc ludziom w Wielkiej Brytanii odkrywać kryptowaluty. Zobowiązujemy się stale i ściśle współpracować z organami regulacyjnymi w Wielkiej Brytanii i na całym świecie, aby oferować nasze wsparcie i znacząco przyczynić się do kształtowania roli, jaką waluty cyfrowe będą odgrywać w przyszłości globalnych finansów i handlu – zaznaczył Jose Fernandez da Ponte - wiceprezes i dyrektor generalny ds. blockchainów, kryptowalut i walut cyfrowych w PayPal.