"Paszporty zdrowia" mogą zostać wprowadzone w UK w zaledwie "kilka miesięcy", donosi "The Guardian"

Jak donosi "The Guardian" prace nad wprowadzenie "paszportów zdrowia" w Wielkiej Brytanii trwają. Brytyjski rząd jest na etapie "zaawansowanych rozmów" z firmą, która ma możliwość wcielenia w życie tego takiego projektu.

"Paszporty odpornościowe" albo "paszporty immunologiczne" są jednym z pomysłów zaproponowanych przez WHO w ramach wychodzenia z panedmii koronawirusa. Pojawił się on po tym, jak pojawiły się doniesienie o przeciwciałach, które miały pojawić się u osób, które przeszły Covid-19 i są odporne na ponowne zakażenie. Sami byliby odporni i nie zarażaliby innych. Ich odporność miałaby stanowić podstawię do wydania takiego "dokumenty", który pozwalałby im na swobodne podróżowanie, wyjście do restauracji czy powrót do pracy.

Choć w chwili obecnej Światowa Organizacja Zdrowia przestrzega, że wciąż nie ma naukowych dowodów na to, że "przechorowanie" Covid-19 uodparnia przed kolejnym zakażenie, to na Wyspach trwają już zaawansowane prace nad "paszportami zdrowia". Jak czytamy na łamach "Guardiana". Brytyjskie władze chcą, aby dane w paszporcie były powiązane z "twarzą" jego właściciela i weryfikacja odbywałaby się na podstawie skanu przed wejściem do baru, pubu, biura.

Idea stojąca za pracami brytyjskich władz w tym względzie polega na oddzieleniu osób zdrowych, którzy mogą już "normalnie" funkcjonować, od tych, którzy powinni z różnych względów pozostać jednak w domu. Dzięki zastosowaniu między innymi tego i innych rozwiązań dałoby się znieść przynajmniej cześć restrykcji związanych ze społecznym dystansowaniem i lockdownem.

Jak donosi "Guardian" brytyjski rząd jest w trakcie "zaawansowanych rozmów" z kanadyjską firmą Onfido, która specjalizuje się w oprogramowaniu służącym weryfikacji tożsamości na podstawie skanu twarzy. Według zapewnień brytyjskich mediów wprowadzenie "paszportów zdrowia" może być kwestią zaledwie "kilku miesięcy".