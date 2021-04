Paszporty szczepionkowe nie będą wymagane w pubach i restauracjach w UK? Rząd raczej nie zdecyduje się na takie rozwiązanie

Fot. Getty

Z nieoficjalnych jeszcze informacji wynika, że rząd Borisa Johnsona nie zdecyduje się wprowadzić obowiązku okazywania paszportów szczepionkowych przy wejściu do pubu czy restauracji. Certyfikaty potwierdzające poddanie się szczepieniu lub posiadanie przeciwciał koronawirusa na skutek przejścia Covid-19 będą raczej dotyczyły dużych imprez masowych i podróży za granicę.

Rodzima branża gastronomiczno-turystyczno-hotelarska raczej nie ucierpi z powodu wprowadzenia na Wyspach paszportów szczepionkowych. Bo choć rząd nie podjął jeszcze w tym zakresie ostatecznych decyzji, to z nieoficjalnych informacji wynika, że paszporty szczepionkowe będą wymagane raczej tylko w przypadku wyjazdów zagranicznych i imprez masowych. Tego typu zamierzenia rządu potwierdził dziennikarzom „Daily Mirror” anonimowy informator, dobrze zorientowany w tym, co dzieje się na Downing Street. - Byłbym zdziwiony, gdybyśmy tego lata wprowadzili certyfikaty covidowe w branży gastronomicznej i turystyczno – hotelarskiej [ang. hospitality]. Skupiamy się bardziej na dużych wydarzeniach i ponownym otwarciu sektorów, które z trudem mogły działać w zeszłym roku – wyznał informator na łamach dziennika.

Paszporty covidowe w UK – co dalej?

O tym, że paszporty covidowe nie będą raczej wymagane w pubach i restauracjach, wspomniał już zresztą w zeszłym tygodniu sam premier. Na jednej z konferencji prasowych Boris Johnson powiedział, że tego typu certyfikaty raczej będą potrzebne do otwarcia branż, które przez pandemię w ogóle nie mogły w zeszłym roku funkcjonować. A chodzi tu przede wszystkim o branżę klubową i rozrywkową. - To, czemu się przyglądamy – i myślę, że każdy odpowiedzialny rząd by się temu przyjrzał - to sposób, w jaki można wykorzystać status covidowy każdej osoby w celu otwarcia tych miejsc, które mają naprawdę utrudnione warunki funkcjonowania i których działalność w zeszłym roku okazała się prawie niemożliwa – zaznaczył kilka dni temu premier.