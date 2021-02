Paszporty covidowe zostaną częściowo zakazane w UK? Premier Boris Johnson przyznał, że istnieją „złożone problemy etyczne”

Fot. Getty

Premier Wielkiej Brytanii przyznał, że wprowadzenie tak zwanych paszportów covidowych wiąże się z licznymi „złożonymi problemami etycznymi”. Michael Gove ma dokonać przeglądu tych problemów. Czy kontrowersyjne certyfikaty szczepień zostaną przynajmniej częściowo zakazane w UK?

Premier UK obiecał przegląd „złożonych problemów etycznych” przed podjęciem decyzji w sprawie ewentualnego wprowadzenia tak zwanych paszportów covidowych czy też certyfikatów szczepień. Przeglądu ma dokonać minister Michael Gove. Boris Johnson podkreślił, że rząd zdaje sobie sprawę z licznych kontrowersji i wątpliwości związanych z pomysłem wdrożenia certyfikatów szczepień i że wszystkie kwestie trzeba dokładnie przeanalizować.

Po co paszporty covidowe?

Według dotychczasowowych pomysłów, paszporty covidowe mogłyby pełnić co najmniej dwie funkcje w przyspieszeniu powrotu do „normalności”. Po pierwsze, mogłyby przyspieszyć otwarcie gospodarki, stanowiąc warunek wstępu na przykład do miejsc rekreacyjno-rozrywkowych czy też do wszelkich innych miejsc, w których gromadzą się ludzie. Po drugie, paszporty covidowe mogłyby umożliwić ich posiadaczom swobodne podróże międzynarodowe.

W związku z możliwością wprowadzenia certyfikatów szczepień pojawiło się jednak wiele bardzo poważnych wątpliwości. Przede wszystkim, zachodzą uzasadnione obawy o pojawienie się dyskryminacji i nierówności społecznych. Szczepienia nie są obowiązkowe oraz nie ma do nich równego dostępu (są rozdysponowywane według rządowego systemu priorytetowego), a dodatkowo niektóre grupy społeczne (np. część alergików) nie powinny w ogóle przyjmować szczepionki. Mimo wszystko, osoby zaszczepione miałyby mieć więcej praw i swobód w życiu codziennym, niż osoby z różnych powodów niezaszczepione.

Certyfikaty szczepień będą częściowo zakazane w UK?

Przed widmem dyskryminacji ostrzegł już w jednym z wywiadów brytyjski minister ds. szczepień Nadhim Zahawi. We wtorek premier Boris Johnson wypowiedział się w podobnym tonie, mówiąc: „Istnieją głębokie i złożone kwestie, które musimy zbadać, kwestie etyczne dotyczące roli rządu w nakazywaniu wszystkim ludziom posiadania czegoś lub faktycznie zakazywaniu ludziom robienia czegoś”. W związku z tym, premier UK zapowiedział, że minister Michael Gove przeprowadzi analizę pomysłu wdrożenia certyfikatów szczepień: „Musimy wszystko rozważyć” - powiedział Johnson. Wyniki analizy mają zostać przedstawione 21 czerwca.

Jednocześnie jednak Boris Johnson przyznał, że jakaś forma paszportów covidowych najprawdopodobniej „wejdzie na międzynarodową scenę” w kwestii podróży zagranicznych, ponieważ niektóre kraje zdecydowanie dążą do wprowadzenia tego pomysłu.

Według interpretacji The Independent, słowa premiera wskazują na możliwość przynajmniej częściowego zakazu stosowania certyfikatów szczepień w UK, podytkowanego względami etycznymi. Przede wszystkim zakaz mógłby objąć brytyjskich pracodawców, rozważających wprowadzenie zasady „no jab, no job”, a także mógłby objąć wszelkie inne możliwe zastosowania paszportów covidowych wewnątrz granic Wielkiej Brytanii. W kwestii podróży zagranicznych, decyzja Wielkiej Brytanii będzie jednak uzależniona od międzynarodowych ustaleń.