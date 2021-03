Piwo dla zaszczepionych. Paszporty covidowe mogą być wymagane w pubach – twierdzi Boris Johnson

Klienci pubów mogą być proszeni o okazanie paszportów szczepień – powiedział Boris Johnson i dodał, że będą to indywidualne decyzje właścicieli lokali. Premier stwierdził, że sama idea paszportów covidowych nie będzie nam obca w najbliższej przyszłości.

W środę w czasie posiedzenia House of Commons Liaison Committee Boris Johnson został zapytany przez członka Partii Konserwatywnej Williama Wragga, czy paszporty covidowe „odpowiadają idei wolnego społeczeństwa, jak nasze”. Premier stwierdził, że pomysł dotyczący paszportów szczepień „nie powinien być nam całkowicie obcy”.

Paszporty covidowe wymagane w pubach

Po ogólnikowej odpowiedzi Borisa Johnsona padło kolejne, bardziej konkretne pytanie dotyczące „zwykłych obywateli chodzących do pubów”. Premier stwierdził wtedy, że nałożenie na klientów wymogu okazania paszportów szczepień będzie indywidualną decyzją właścicieli konkretnych lokali.

Ponadto Boris Johnson stwierdził, że „bardzo głęboko zastanawia się nad tym tematem w kontekście długiej dyskusji w całym kraju” i uważa, że mieszkańcy UK „wymagają od niego jako premiera podjęcia wszystkich niezbędnych działań dla ich ochrony”.

Szczepienia dla pracowników

Ponadto premier mimo faktu, że część członków jego własnej partii uważa to za dyskryminujące, dał do zrozumienia, że myśli nad przyzwoleniem na to, aby warunkiem zatrudnienia były szczepienia, a także okazanie negatywnego wyniku testu.

Rząd jest jednak obecnie przeciwny temu, aby paszporty covidowe i testy były obowiązkowe dla każdego, niemniej okazanie swojego „statusu covidowego” przez certyfikaty szczepień lub test może być w niedalekiej przyszłości częścią naszego życia.