Pasażerowie ważą coraz więcej, co zmusza lotnicze do zmian. Niebawem podrożeją bilety lotnicze?

Linie lotnicze skarżą się na to, że pasażerowie ważą coraz więcej, co zmusza je do zmiany zasad bezpieczeństwa i w efekcie może doprowadzić do wzrostu cen biletów. Okazuje się, że waga pasażerów latających samolotami wzrosła od 5 do 10 proc.

Wzrost wagi pasażerów zmusza linie lotnicze do wprowadzenia zmian dotyczących bezpieczeństwa i może oznaczać zmniejszenie liczby osób na pokładach samolotów, a także do wzrostu cen biletów. Federal Aviation Administration poprosiło linie lotnicze w Stanach Zjednoczonych o zaktualizowanie swoich szacunków średniej wagi pasażerów i bagażu w ramach planów dotyczących bezpieczeństwa – podał „The Wall Street Journal”.

Pasażerowie ważą coraz więcej

Linie lotnicze – obecnie dopiero w Stanach Zjednoczonych – muszą ze względów bezpieczeństwa dokonać rewizji przepisów ze względu na wzrost wagi pasażerów i przewożonych wraz z nimi bagaży.

Jak podaje „The Wall Street Journal”, waga pasażerów oraz ich bagaży wzrosła od 5 do 10 proc. Zmiana ta z kolei będzie miała wpływ na wprowadzenie nowych limitów dotyczących wagi bagażu.

Podrożeją bilety lotnicze?

Większe obciążenie samolotów zwłaszcza w cieplejsze dni wpływa na większe zużycie paliwa, czyli tak naprawdę zwiększa koszt samego lotu. Jak podały American Airlines - obecnie średnia waga pasażerów wynosi 82,5 kg w lecie i 84,8 kg w zimie, co jest wzrostem o 3,6 kg.

Rzecznik linii lotniczych zaznaczył, że nowa średnia waga pasażerów posłuży do ponownego przeliczenia wagi i wyważenia w samolotach, jednak nie wpłynie na „limity” wagi samych pasażerów. Bardzo możliwe jednak, że wpłynie na limity dotyczące bagaży lub liczby samych pasażerów na pokładzie, a to z kolei może poskutkować wzrostem cen biletów lotniczych.