Pasażerowie skarżą się, że musieli lecieć pełnym samolotem do Londynu bez zachowania dystansu społecznego

W samolocie Aer Lingus lecącym z Belfastu do Londynu w poniedziałek pasażerowie siedzieli obok siebie bez zachowania wymaganych reguł dotyczących dystansu społecznego. Obecnie do linii lotniczych wpłynęła skarga ze strony zaniepokojonych klientów.

W czasie trwającej pandemii w samolotach obowiązują nowe regulacje, zgodnie z którymi pasażerowie siedzą w większych odstępach od siebie pozwalających na zachowanie wymaganego dystansu społecznego.

Do niepokojącej i zarazem skandalicznej sytuacji doszło w poniedziałek na pokładzie samolotu Aer Lingus lecącego z Belfastu do Londynu na początku tego tygodnia. Na zdjęciu zrobionym przez jednego z pasażerów możemy zobaczyć siedzących obok siebie ludzi na pokładzie wypełnionym w 95 proc.

Cytowany przez BBC, Sean Mallon, który leciał wspomnianym samolotem, powiedział, że niemal każde miejsce na pokładzie było zajęte, a Aer Lingus nie zaoferowało żadnej możliwości zachowania dystansu społecznego w czasie lotu.

- Powiedziałbym, że 95 proc. miejsc było zajętych podczas lotu. Ponadto kolejka do samolotu była taka sama jak przed pandemią – powiedział mężczyzna i dodał, że pasażerom nie zaoferowano także płynu do dezynfekcji rąk ani nie poinformowano ich o stosowaniu się do jakichkolwiek zasad bezpieczeństwa. Jedyną radą, jaką otrzymali pasażerowie, była ta, aby umyć ręce po wylądowaniu.

ZOBACZ ZDJĘCIA:

This was the @AerLingus flight from @BELFASTCITY_AIR to @londonheathrow this morning at 8:45. No social distancing taking place - one passenger told me they weren’t given any advice on how to keep themselves safe. More on @BBCevex next @taramillstv@NewsDeclanpic.twitter.com/eeAfcGf23O