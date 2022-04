Pasażerowie samolotu Airbus A320 zginęli, bo pilot zapalił w kokpicie papierosa? Zobacz szokujące ustalenia śledczych

Co przyczyniło się do katastrofy samolotu Airbus A320 w 2016 r.?

Fot. Getty

Komisja badająca przyczynę katastrofy samolotu pasażerskiego Airbus A320, lecącego z Paryża do Kairu, przedstawiła właśnie zaskakujące wnioski. Otóż eksperci ustalili, że prawdopodobną przyczyną rozbicia się maszyny na Morzu Śródziemnym w 2016 r. mogło być zapalenie przez pilota papierosa w kokpicie, co doprowadziło do serii niefortunnych zdarzeń.

Airbus A320 linii EgyptAir, lecący z Paryża do Kairu, rozbił się na Morzu Śródziemnym 19 maja 2016 r., zabijając 56 pasażerów i 10 członków załogi. Wiadomo było niemal od początku, że w kokpicie wybuchł pożar, który uszkodził przewody elektryczne i hydrauliczne, ale dotychczas nie było jasne, dlaczego do zapłonu w ogóle doszło. Teraz eksperci badający katastrofę egipskiego samolotu doszli do zatrważających wniosków - pożar w kokpicie mógł wywołać papieros zapalony przez pilota, w połączeniu z wyciekiem tlenu z maski ratunkowej. W 134-stronicowym raporcie przesłanym w zeszłym miesiącu do Sądu Apelacyjnego w Paryżu, znalazła się także informacja, że egipscy piloci regularnie palili w kokpicie, ponieważ praktyka ta nie była zakazana przez linie EgyptAir w roku, w którym doszło do katastrofy.

Katastrofa samolotu pasażerskiego, do której nie miało prawa dojść

Niezwykle istotnym elementem, na który wskazują twórcy raportu dotyczącego przyczyn katastrofy Airbusa A320 linii EgyptAir, jest prawdopodobnie wadliwa maska ratunkowa, z której wyciekał tlen. Maska została wymieniona w kokpicie zaledwie trzy dni wcześniej i została ustawiona na tryb „awaryjny”, przeznaczony do sytuacji, w której w kokpicie pojawia się dym lub opary. A to oznacza, że pod stałym ciśnieniem dostarczała ona 100 proc. tlenu. Niestety, piloci prawdopodobnie nie wykonali rutynowej check-listy i nie sprawdzili przepływu tlenu w masce przed startem, co są zobowiązani zrobić przed każdym lotem.

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego naciska na całkowity zakaz palenia w samolotach od 1996 roku, ale jej rezolucje są tylko wytyczną dla poszczególnych rządów. Nie ma w tym względzie twardo obowiązujących zasad.