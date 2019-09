Pasażerowie Ryanaira zostali zmuszeni do czekania przez 9 godzin w opóźnionym samolocie. Jedną osobę zabrała karetka

fot. Twitter

Pasażerowie opóźnionego lotu FR6627 zostali „uziemieni” przez 9 godzin na pokładzie samolotu w oczekiwaniu na start. W tym czasie za wodę musieli zapłacić, a jedna z osób tak źle się poczuła, że konieczne było wezwanie karetki.

Samolot, który miał lecieć w piątek o godzinie 11:20 z hiszpańskiej wyspy Lanzarote do Edynburga, miał tak duże opóźnienie, że w efekcie dotarł na miejsce dopiero o godzinie 23:30.

Już na wyspie pasażerowie zostali zmuszeni do czekania 9 godzin na start samolotu. Ze względu na 30-stopniowy upał warunki na pokładzie były ciężkie, a za wodę każdy musiał zapłacić. Po wystartowaniu samolot został przekierowany do Bordeaux, gdzie jedna z pasażerek podróżująca z małym dzieckiem i mężem, poczuła się źle i konieczne było wezwanie karetki.

Jeden z mężczyzn obecnych na pokładzie powiedział:

- Pani siedząca niedaleko nas prosiła o wodę, gdy siedzieliśmy na pokładzie w niesamowitym upale od trzech godzin. Stewardessa powiedziała, że nie została upoważniona do wydawania wody. Po pewnym czasie zaczęli sprzedawać wodę i napoje bezalkoholowe za 3 euro. Musiałem zapłacić 3 euro za wodę i 5,50 euro za panini. Dopiero, gdy wylądowaliśmy w Bordeaux dziewięć godzin później, zaproponowano nam darmową wodę. Rozumiemy, że czasem zdarzają się nieprzewidziane sytuacje, jednak sposób radzenia sobie z tą sytuacją był naprawdę żałosny.

