Ryanair domaga się dopłat do niektórych rezerwacji. Kogo dotyczy szokująca praktyka?

Kto musi dopłacać do wykupionych biletów Ryanair?

Czy szokujące maile od irlandzkiego przewoźnika to żart?

Fot. Getty

Niektórzy klienci Ryanaira otrzymali mailowe wezwania dotyczące dopłaty do wykupionych już wcześniej rezerwacji lotniczych. O co chodzi i kogo dotyczy ta szokująca praktyka taniej linii lotniczej?

W internecie pojawiły się ostatnio posty, w których niektórzy pasażerowie Ryanaira skarżyli się na dziwne mailowe wezwania do uiszczenia dopłaty do wcześniej opłaconych już rezerwacji biletów lotniczych. Jak się okazuje, proceder ten jest związany z podatkiem lotniczym.

Ryanair domaga się dopłaty od niektórych klientów

Nowy podatek lotniczy został od 1 kwietnia wprowadzony w Belgii i obejmuje wszelkie loty wykonywane z tego europejskiego kraju – zarówno loty krajowe, europejskie, jak i dalsze. Przewoźnicy operujący na belgijskim rynku lotniczym mocno skrytykowali postępowanie władze Belgii. Głównym przedmiotem krytyki nie był sam fakt wprowadzenia nowego podatku lotniczego, ale raczej sposób, w jaki nowe przepisy zostały wdrożone.

Jak podaje portal fly4free, problem, z którego wynikły szokujące maile do niektórych klientów Ryanaira z wezwaniem do dopłaty, polegał na tym, że władze Belgii podatkiem objęły wszystkie loty wykonywane od 1 kwietnia 2022 włącznie. Przewoźnicy apelowali, aby nowy podatek objął nie loty, ale rezerwacje dokonywane od kwietnia.

Fakt, że belgijskie władze nie zgodziły się na propozycję linii lotniczych, dla przewoźników oznacza dodatkowe koszty, które trudno przenieść na klientów, którzy dokonali już rezerwacji. Jednak nie miał z tym problemu Ryanair, który powołując się na własne warunki sprzedażowe, wystosował wezwania do dopłaty wobec swoich klientów, którzy wykupili już wcześniej bilety na loty odbywające się w terminach od 1 kwietnia włącznie.

Oczywiście, klienci irlandzkiej linii nie muszą godzić się na dopłatę – jednak w takim wypadku muszą anulować rezerwację, za którą otrzymają pełny zwrot kosztów. Co przy tym ważne, jeśli nie uczynią tego do 6 kwietnia, Ryanair uzna automatycznie, że wyrazili zgodę na dopłatę i na tą dopłatę będzie czekał.

Ile wynoszą dopłaty do lotów z Belgii? Loty międzynarodowe w obrębie Europy objęte zostały podatkiem, który w przypadku jednego biletu wynosi 2 EUR. Z kolei loty międzynarodowe pozaeuropejskie to już podatek rządu 4 EUR od rezerwacji. Natomiast loty bardzo krótkie, do 500 km, zostały objęte najwyższym podatkiem lotniczym, wynoszącym aż 10 EUR od biletu.