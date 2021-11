Pasażerowie musieli spać na podłodze na londyńskiej stacji Euston przez opóźnienia spowodowanie brakiem zasilania [wideo]

Na jednej z największych londyńskich stacji kolejowych utknęło wielu pasażerów podróżujących pociągami South Western, Avanti i London Northwestern przez gigantyczne opóźnienia spowodowane brakiem zasilania. Utrudnienia miały miejsce także w poniedziałek rano.

W niedzielę na stacji kolejowej Euston doszło do tak dużych opóźnień w kursowaniu pociągów, że wielu pasażerów musiało spędzić noc na stacji, z czego część próbowała nawet spać na podłodze.

Chaos na jednej z największych stacji kolejowych w Londynie powstał po tym, jak powalone drzewo odcięło zasilanie i wywołało opóźnienia w kursowaniu pociągów. Sfrustrowani pasażerowie musieli spędzić na stacji noc, a wielu z nich nie uniknęło także problemów w poniedziałek rano.

W oświadczeniu London Euston podało: „Wiele pociągów i ich pracowników nie znajduje się obecnie we właściwych miejscach dzisiaj w nocy (niedziela) po dzisiejszej ekstremalnej pogodzie. Oznacza to problemy w kursowaniu pociągów w poniedziałek rano na wielu liniach w północnym Londynie”.

Martin Frobisher z dyrektor ds. bezpieczeństwa w Network Rail w poniedziałe rano powiedział:

- Pasażerowie wczoraj mieli ciężki dzień, z powodu czego jest nam naprawdę przykro. Nasz zespół inżynierów przez całą noc próbował poradzić sobie z uszkodzeniami spowodowanymi silnymi wiatrami. Wszystkie prace zostały pomyślnie ukończone, a usługi wznowione dzisiaj rano poza londyńskimi stacjami Euston i King’s Cross. Dzisiaj będą pewne opóźnienia szczególnie poza Euston, a pasażerowie powinni sprawdzać najnowsze informacje.

Ze względu na gigantyczne opóźnienia w kursach pociągów w niedzielę, wielu pasażerów było zmuszonych spać na stacji Euston. Na portalach społecznościowych pojawiły się zdjęcia osób, które próbowały ułożyć się do spania na podłodze. Ruch był większy niż zwykle ze względu na konferencję klimatyczną COP26 w Glasgow.

