Pasażerka została wyrzucona z samolotu, ponieważ... odmówiła zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa!

Demonstracja podstawowych zasad bezpieczeństwa poprzedza start każdego samolotu. Niestety większość pasażerów, a zwłaszcza ci, którzy latają regularnie, nie bardzo zwraca uwagę na zalecenia załogi dotyczące postępowania w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej. Tymczasem o potrzebie zwrócenia uwagi na instrukcję bezpieczeństwa boleśnie przekonała się jedna z pasażerek w Nowej Zelandii, która po odmówieniu obejrzenia safety video została wyrzucona z samolotu.

Ta sytuacja może stanowić prawdziwy precedens, ponieważ pasażerowie rzadko kiedy zwracają uwagę na instrukcje bezpieczeństwa demonstrowane im przed każdym startem przez personel pokładowy. Linie lotnicze starają się zachęcić pasażerów na różne sposoby do poświęcenia kilku minut zasadom bezpieczeństwa podczas lotu, puszczając im nawet w tym celu ciekawe filmy (safety videos) z udziałem znanych aktorów, ale nawet i to rzadko kiedy przynosi spodziewany efekt. Tymczasem trzeba mieć na uwadze, że zgodnie z regulaminem lotów odmowa prześledzenia zasad bezpieczeństwa tuż przed startem samolotu może być uznana za naruszenie zasad przewozu i może poskutkować wyrzuceniem z pokładu maszyny.

Właśnie do takiej sytuacji doszło na pokładzie linii Air New Zealand, która miała lecieć z Wellington do Auckland. Jedna z pasażerek (według świadków wyglądająca na osobę zamożną) całkowicie zignorowała prośbę załogi o oglądnięcie safety video, mimo iż zajmowała ona jedno z siedzeń przy wyjściu awaryjnym. Kobieta ostentacyjnie czytała książkę podczas prezentacji instrukcji bezpieczeństwa, a później zaczęła nawet rozmawiać przez telefon. Dla podirytowanej całą sytuacją załogi to było już za wiele, dlatego samolot zawrócił z pasa startowego, a kapitan nakazał wyrzucenie pasażerki z pokładu.

- Rozpoczęło się odtwarzanie filmu (…), ale kobieta zaczęła patrzeć w książkę. Stewardessa bardzo cierpliwie zwróciła się do kobiety mówiąc: 'Czy mogłaby pani uważać na to, co się dzieje, ponieważ to jest rząd z wyjściem awaryjnym?' Stewardesa była bardzo uprzejma i prosiła kobietę kilka razy, ale ta włożyła sobie tylko palce do uszu – zeznał świadek zdarzenia.

