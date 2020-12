Pasażerka Ryanaira narzeka na szokujące ignorowanie zasad bezpieczeństwa zdrowotnego na pokładzie

Irlandka, która leciała samolotem Ryanaira z Hiszpanii do Dublina, aby być przy swoim ojcu, który źle się poczuł, narzeka na ignorowanie zasad bezpieczeństwa zdrowotnego w dużej mierze przez samą załogę samolotu.

Mimo tylu zapewnień dotyczących zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa zdrowotnego w samolotach Ryanaira, coraz więcej pasażerów skarży się na nieprzestrzeganie ich nawet przez samą załogę.

Bezpieczeństwo na pokładzie Ryanaira

Irlandka, która leciała samolotem Ryanaira z Malagi do Dublina do swoich rodziców znajdujących się w podeszłym wieku, powiedziała, że była zszokowana, gdy zobaczyła załogę samolotu bez maseczek i bez rękawiczek ochronnych obsługującą pasażerów. Ponadto każde miejsce w samolocie było zajęte i zachowanie dystansu od innych pasażerów było niemożliwe.

- Ja miałam założoną maseczkę i parę innych osób, jednak załoga samolotu nie miała żadnych maseczek. Nie mieli też rękawiczek, a podawali pasażerom jedzenie i przyjmowali od nich pieniądze – powiedziała kobieta.

Jakby nie było pandemii

Irlandka stwierdziła, że na pokładzie sytuacja wyglądała tak, jakby nie było żadnej pandemii.

- Wyglądało to jak regularny szalony lot na wakacje. Tak to dla mnie wyglądało. Szczerze, nie powiedziałam nic na pokładzie, bo wracałam do domu do dwojga starszych ludzi i chciałam tylko wysiąść z tego samolotu tak szybko, jak to możliwe. Naciągnęłam na głowę kaptur i miałam maskę na twarzy, nie piłam i nie jadłam – nic. Wydaje mi się, że kobieta koło mnie powiedziała coś, ale nawet nie odpowiedziałam, bo starałam się oddychać jak najmniej – powiedziała Irlandka i dodała, że pasażerowie, którzy są postawieni w takiej sytuacji, jak ona, nie mają wyjścia i nie mogą po prostu wysiąść z samolotu.

Mimo że od linii lotniczych nie wymaga się pozostawienia pustych miejsc na pokładzie, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego, to już noszenie maseczek ochronnych jest obowiązkowe zarówno u załogi jak i pasażerów.