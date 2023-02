Pasażerka rozebrała się w trakcie lotu i próbowała włamać się do kokpitu

Mówiła: "Rozumiem, że pójdę do szpitala psychiatrycznego albo więzienia, ale ja chcę wejść do kokpitu."

Nieznośna pasażerka próbowała siłą dostać się także do kabiny pilota.

Kobieta w czasie lotu samolotem rozebrała się do połowy i krzyczała do innych pasażerów, że są "zgubieni".

49-letnia kobieta nie tylko rozebrała się do połowy w trakcie lotu, ale twierdziła, że koniecznie musi zapalić papierosa, a na interwencję reagowała agresją. Pobiła stewarda i próbowała siłą wedrzeć się do kokpitu pilota.

W samolocie, który przechodził akurat turbulencje, na wysokości 33 000 stóp rozpoczął się prawdziwy dramat, gdy jedna z pasażerek, która znajdowała się pod wpływem alkoholu, nie zwracając uwagi na zasady obowiązujące podczas lotu, zamknęła się w toalecie, aby zapalić papierosa wykrzykując: „Zabijcie mnie, ale muszę zapalić”.





Rozebrała się w samolocie

Palenie w toalecie okazało się dopiero początkiem problemów i zamieszania wywołanego na pokładzie samolotu lecącego ze Stawropolu do Moskwy. 49-letnia kobieta postanowiła się rozebrać do połowy, a przerażeni pasażerowie klasy biznesowej musieli pomóc załodze w powstrzymaniu jej przed dalszym zdejmowaniem z siebie ubrania i próbowali ponownie założyć jej biustonosz.

To jednak nie wszystko. Nieznośna pasażerka chciała wedrzeć się do kabiny pilota i wtedy już zdecydowano się założyć jej plastikowe kajdanki, aby ją unieruchomić.

„Jesteście zgubieni”

Świadkowie zdarzenia powiedzieli, że 49-letnia kobieta nie tylko obnażyła klatkę piersiową, ale krzyczała do współpasażerów, że wszyscy są zgubieni. Na nagraniu zrobionym podczas lotu widać, jak pasażerka kłóci się z załogą samolotu, która próbuje ją uspokoić.

- Proszę usiąść i ubrać się – poleciła jej załoga samolotu, jednak uwaga ta nie przyniosła oczekiwanego rezultatu.

Pytano kobietę także:

- Czy nie rozumie Pani, że narusza zasady zachowania się w samolocie? Tu są dzieci. Proszę przynajmniej je uszanować.

Kobieta odpowiedziała na to:

- Szanuję dzieci. Co więcej, kocham dzieci. Rozumiem, że pójdę do szpitala psychiatrycznego albo więzienia, ale ja chcę wejść do kokpitu.

Wtedy pasażerka usłyszała, że jej żądanie jest „bezsensowne”. Cały czas namawiano ją, aby się uspokoiła, ale kobieta mówiła tylko, aby ją „zostawić w spokoju”.

Skuta kajdankami na pokładzie

Ostatecznie postanowiono kobietę zakuć w kajdanki, a lekarz obecny na pokładzie monitorował jej stan dopóki samolot nie wylądował na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo, gdzie pasażerka trafiła w ręce policji.

W związku ze zdarzeniem na pokładzie, jedna osoba z załogi samolotu wymagała pomocy medycznej. Aerofłot natychmiast zażądał nowych przepisów dotyczących agresji na pokładzie w tym stworzenia czarnej listy nieznośnych pasażerów.

Czarna lista pasażerów

Linie lotnicze poinformowały w oświadczeniu, że kobieta z Moskwy była w „nieodpowiednim stanie” i „rażąco naruszyła zasady zachowania na pokładzie samolotu”.

„Zignorowała powtarzające się ostrzeżenia załogi i próbowała włamać się do kokpitu. Ze względu na destrukcyjne zachowanie pasażerki, kapitan samolotu zdecydował o zastosowaniu wobec niej środków przymusu. Aerofłot podkreśla, że ta sprawa ponownie dowodzi pilnej potrzeby na poziomie legislacyjnym dotyczącej zaostrzenia kar dla awanturujących się pasażerów, w tym stworzenia jednej czarnej listy destrukcyjnych pasażerów dla wszystkich linii lotniczych” – podał Aerofłot w oficjalnym oświadczeniu.

49-letnia kobieta została pouczona i grozi jej odpowiedzialność karna.

Alkohol w samolocie

Pasażerowie znajdujący się pod wpływem alkoholu w samolocie są przyczyną częstych problemów podczas podróży nie tylko w Rosji, ale także w innych krajach, w tym w Wielkiej Brytanii.

Wpływ wypitego alkoholu na nasz organizm w samolocie jest inny niż na ziemi. Ma na to wpływ ciśnienie atmosferyczne, które jest porównywalne do tego w wysokich górach. Ponadto, jak mówią naukowcy, jesteśmy w trakcie lotu podatni na efekty hipoksji, czyli niedoboru tlenu. Są one porównywalne ze stanem lekkiego zamroczenia. Dlatego też wypicie alkoholu pogarsza tylko sprawę i pogłębia ten stan.

Co więcej zwiększa też ryzyko wystąpienia kaca przez dwa czynniki – moczopędne działanie alkoholu oraz suche powietrze w samolocie. Wpływają one na zwiększenie niebezpieczeństwa odwodnienia, a to z kolei sprzyja wystąpieniu kaca i potrafi przy okazji pogłębić symptomy jet lagu. Dlatego też pijącym zaleca się między innymi nawadnianie, spożywanie przekąsek, które zmniejszają negatywne skutki spożywania alkoholu. Jednak – jak wiadomo – najbardziej zalecanym stanem podczas lotu jest trzeźwość umysłu.

