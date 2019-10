Pasażer zmarł na atak serca w trakcie lotu. Załoga brytyjskich linii lotniczych prowadziła 40-minutową reanimację na pokładzie

Mężczyzna lecący liniami British Airways zmarł w sobotę w wyniku ataku serca, którego dostał na pokładzie samolotu lecącego z Londynu do Bangkoku. Załoga British Airways przeprowadziła 40-minutową reanimację w trakcie lotu, jednak bezskutecznie.

80-letni mężczyzna, który leciał w sobotę liniami British Airways z Londynu do Bangkoku, dostał ataku serca na pokładzie samolotu. Załoga BA prowadziła przez 40 minut reanimację pasażera, jednak godzinę przed wylądowaniem w Tajlandii, mężczyzna zmarł.

Brytyjskie linie lotnicze wydały krótkie oświadczenie w sprawie: „Myślami jesteśmy z rodziną i przyjaciółmi zmarłego”, jednak nie podały żadnych informacji na temat tego, co się stało na pokładzie.

Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło parę tygodni po innym incydencie w samolocie British Airways, w którym pierwszy oficer zwymiotował na pokładzie po tym, jak zdjął maskę tlenową podczas lotu z Amsterdamu do Gatwick.

Mężczyzna założył maskę z powodu toksycznego powietrza w kokpicie. Inny członek załogi w trakcie tego samego lotu, także poczuł się źle. Kapitan lotu został zabrany do szpitala dzień po tym, jak samolot wylądował na lotnisku Gatwick. W tym samym dniu doszło do podobnego zdarzenia, w którym toksyczne powietrze wykryto w samolocie lecącym z Wenecji do Gatwick.

Prawie 300 samolotów linii British Airways miało problem z zanieczyszczonym powietrzem na pokładzie od początku 2019 roku, a związki zawodowe domagają się podjęcia odpowiedniego śledztwa w sprawie.

Jeśli odwołano Twój lot, domagaj się odszkodowania. Sprawdź, jak to zrobić>>

Przypominamy, że w przypadku odwołanego lub opóźnionego lotu pasażerowie mają prawo ubiegać się o odszkodowanie. Należy pamiętać, że odszkodowanie za loty, które zostały opóźnione lub odwołane na skutek strajków przysługuje wtedy, gdy strajkującymi byli pracownicy linii lotniczej. Dodatkowo, istnieje szereg innych czynników, które w sytuacji strajku lotniczego, uprawniają Cię do ubiegania się o odszkodowanie:

-opóźnienie lotu o 3 godziny lub dłużej (jeśli informację o opóźnieniu otrzymałeś później niż 14 dni przed planowanym odlotem)

-odwołanie lotu później niż 14 dni przed planowanym odlotem

-lot miał się odbyć linią lotniczą zarejestrowaną w UE i miał się zakończyć na terytorium UE

-lot miał się rozpocząć na terytorium UE (niezależnie od tego, czy linia lotnicza była zarejestrowana w UE)

-posiadasz potwierdzenie rezerwacji opóźnionego lub odwołanego lotu

-opóźnienie lub odwołanie lotu miało miejsce w ciągu ostatnich 3 lat

-w przypadku połączenia alternatywnego, czas przybycia na lotnisko docelowe znacznie różnił się od planowanego czasu zakończenia lotu pierwotnego.

„Za strajki własnych pracowników odpowiedzialność ponosi linia lotnicza, natomiast wszystkie pozostałe strajki uznaje się za „okoliczności wyjątkowe”. Okoliczności wyjątkowe to zdarzenia lub sytuacje, na które dana linia lotnicza nie ma wpływu i którym nie można zapobiec, nawet jeśli zostały podjęte odpowiednie środki zaradcze. W takich przypadkach linia lotnicza nie ponosi odpowiedzialności” - czytamy w poradniku AirHelp.