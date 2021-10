Pasażer w samolocie groził, że złamie kark temu, kto każe mu założyć maseczkę i wyłączyć telefon [wideo]

Nieznośny pasażer został siłą usunięty z samolotu linii United Airlines lecącego do Los Angeles po tym, gdy zaczął krzyczeć i grozić, że złamie kark temu, kto każe mu założyć maseczkę i wyłączyć telefon.

W internecie pojawiła się seria nagrań z nieznośnym pasażerem na pokładzie linii United Airlines. Na jednym z nich możemy zobaczyć agresora, który ściąga maseczkę ochronną i zaczyna grozić innym osobom na pokładzie.

Agresywny pasażer na pokładzie samolotu

- Znajdę twoje nazwisko, datę urodzenia i adres. Poznam twój numer ubezpieczenia społecznego zanim opuszczę ten lot – mówi mężczyzna wstając i agresywnie wypychając pasażera z miejsca przy przejściu obok niego.

Następnie widzimy, jak podchodzi do stewarda i dalej krzyczy. Kiedy inny pasażer próbuje interweniować, mówi mu, żeby „pilnował swoich spraw, bo inaczej skręci mu kark”.

Jeden z filmików ujawnia rzekomą przyczynę brutalnego zamieszania. Słyszymy, że agresor odmówił noszenia maski i wyłączenia telefonu komórkowego.

Na kolejnym nagraniu widzimy, jak mężczyzna krzyczy i grozi nagrywającemu wyrywając mu telefon oraz żądając usunięcia wideo. Wtedy też wstaje i mówi: „Chodźmy do więzienia”.

Awantury w samolotach przez maseczki

Nie jest to pierwszy raz, kiedy pasażer zostaje usunięty z samolotu ze względu na brak maseczki lub agresję wynikającą z napominania go, aby przestrzegał zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią. Do wielu takich sytuacji dochodzi także w Europie, czy Wielkiej Brytanii.