Pasażer samolotu złapany na lotnisku w Newcastle na przemycie 91 000 papierosów

Pasażer samolotu, Benjamin Isaiah, został oskarżony o uchylanie się od płacenia cła na wyroby tytoniowe w wysokości 31 000 funtów. Mężczyzna został przyłapany na przemycie 91 000 papierosów na lotnisku w Newcastle.

Benjamin Isaiah został po raz pierwszy zatrzymany na lotnisku Heathrow w Londynie z zapasem wyrobów tytoniowych, za które nie zapłacił cła, ale wtedy zwolniono go jedynie z ostrzeżeniem. Jednak 57-latek udowodnił, że nie wyciągnął wniosków ze swojej lekcji, gdyż został ponownie zatrzymany kilka miesięcy później, tym razem, gdy wysiadał z samolotu na lotnisku w Newcastle.





Przemyt papierosów do UK

Walizki 57-letniego mężczyzny zostały przeszukane na lotnisku w Newcastle, a on został aresztowany i oskarżony po tym, jak urzędnicy znaleźli w jego bagażu 91 200 papierosów o wartości 31 000 funtów w formie niezapłaconego cła.

Isaiah z Bonham Way w Gravesend, w hrabstwie Kent uniknął więzienia po tym, jak sąd skazał go na 10 miesięcy pozbawienia wolności, w zawieszeniu na dwa lata. Sąd magistracki w Newcastle usłyszał, że mężczyznę zatrzymano na międzynarodowym lotnisku w Newcastle 18 października ubiegłego roku, kiedy wysiadał z samolotu. Sędzia okręgowy, Paul Currer powiedział:

- Wszystkie papierosy zostały odzyskane, ale przywieźliście do Wielkiej Brytanii ich znaczną ilość, 91 200. To łącznie 31 000 funtów w ramach uchylania się od obowiązku zapłacenia cła. To poważne wykroczenie i wyraźnie przekracza próg dotyczący aresztowania. Sytuacja stała się jeszcze gorsza, ponieważ popełnił Pan podobne przestępstwo kilka miesięcy wcześniej na londyńskim lotnisku Heathrow. W tamtym przypadku nie podjęto dalszych działań przeciwko Panu. W rezultacie był Pan świadomy tego, co robi w tym przypadku. Mam jednak na uwadze fakt, że nie był Pan wcześniej notowany i że cierpi Pan z powodu złego stanu zdrowia.

91 200 papierosów na prezent

Adwokat, Janice Hall powiedziała, że ​​Isaiah, który przyznał się do jednego zarzutu oszustwa związanego z uchylaniem się od obowiązku zapłacenia cła, miał wyrzuty sumienia. Kobieta dodała:

- [Oskarżony – przyp. red.] powiedział mi, że zamierzał rozdawać papierosy przyjaciołom i krewnym jako prezenty. Jest osobą, która nie była wcześniej notowana i w pełni współpracowała w czasie całego procesu.

Sklep tytoniowy przegrał z przemytnikami

Na przemycie papierosów cierpią między innymi sklepy tytoniowe w Wielkiej Brytanii. Pod koniec stycznia jeden z najdłużej istniejących sklepów w centrum miasta Ipswich musiał zamknąć swoje podwoje – częściowo dlatego, że nie mógł sobie poradzić z „przemytnikami podważającymi jego ceny”. M.W. Ashton był specjalistycznym sprzedawcą wyrobów tytoniowych przy Lloyds Avenue od 1946 roku - sprzedawał tytoń, papierosy, cygara, fajki i inny sprzęt do palenia. Ale w styczniu okazało się, że musi zamknąć się na dobre – stał się ofiarą zmieniających się czasów.

Liczba palaczy dramatycznie spadła w ciągu ostatnich kilku dekad (co jest akurat dobrą wiadomością), ze względu na zagrożenia dla zdrowia, nowe przepisy i rosnące podatki. Ale największy problem, z którym musiał zmierzyć się sklep tytoniowy w Ipswich, polegał na czymś innym.

Menedżerka Aston, Shirley Debenham, powiedziała, że dwa główne negatywne skutki dla ich działalności to utrata ruchu wzdłuż Lloyds Avenue – oraz łatwa dostępność tanich, czarnorynkowych papierosów i tytoniu, które zostały przemycone do kraju.

Ceny papierosów w UK

Shirley Debenham powiedziała, że ​​ludzie kupują przemycany tytoń za ułamek ceny rynkowej, która nie jest mała, gdyż podatki wzrosły, aby zniechęcić ludzi do palenia.

Kontrola przemycanego tytoniu jest obowiązkiem HM Revenue and Customs, a także departamentu ds. standardów handlowych rady hrabstwa, który pozywa sklepy do sądu, jeśli okaże się, że sprzedają przemycane wyroby tytoniowe.

Funkcjonariusze Straży Granicznej mają również obowiązek ocenić, czy osoby przybywające do Wielkiej Brytanii wwożą tytoń do legalnego użytku osobistego czy komercyjnego - co jest z kolei nielegalne.

Na papierosy w Wielkiej Brytanii nałożono wyższe podatki niż w wielu pobliskich krajach – średnia cena paczki 20 sztuk w Wielkiej Brytanii wynosi 12,77 funta według Office for National Statistics. Z kolei w Holandii średni koszt pakietu 20 sztuk wyniósł 8,11 euro w 2021 roku (7,12 funta przy aktualnym kursie wymiany).

