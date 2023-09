Crime Pasażer Ryanaira zdemolował lotnisko. Spóźnił się na lot

Do sieci wyciekło nagranie ukazujące, jak rozwścieczony pasażer demoluje wnętrza portu lotniczego Palma de Mallorca. Mężczyzna miał spóźnić się na lot z Ryanair na Gran Canarię.

Pasażer Ryanaira spóźnił się na lot i… wpadł w furię

W prawdziwą furię wpadł mężczyzna, który w porcie lotniczym Palma de Mallorca spóźnił się na lot z Ryanair na Gran Canarię. Na nagraniu z tego zdarzenia, które wyciekło do sieci, widzimy młodego mężczyznę bez koszulki, który rzuca w ściany czym popadnie. W ręce mężczyzny wpadł m.in. kosz na śmieci, komputer, drukarka oraz elementy wyposażenia. Z nieoficjalnych informacji wynika także, że chwilę wcześniej mężczyzna dokonał fizycznej napaści na członka personelu Ryanair.

Niedoszły pasażer Ryanaira stanowił poważne zagrożenie dla personelu

Z nagrania, które wyciekło do sieci oraz z relacji świadków wynika, że mężczyzna zwyczajnie „stracił rozum”. Niedoszły pasażer Ryanaira wykrzykiwał obelgi w kierunku personelu i ciągle czymś rzucał. Ponoć awanturnik wszedł później do damskiej łazienki, gdzie stłukł lustro i groził, że się zabije. Mężczyzna miał się skaleczyć w klatkę piersiową i brzuch, zanim okiełznali go ochroniarze lotniska. Po przybyciu funkcjonariuszy hiszpańskiej Guardia Civil, mężczyzna został zabrany do szpitala, po czym trafił na komisariat.

