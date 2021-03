Pasażer Ryanaira zasalutował po faszystowsku i uderzył w głowę członka załogi, który poprosił go o założenie maseczki [wideo]

25-letni pasażer po wypiciu trzech czwartych butelki wódki wywołał zamieszanie na pokładzie Ryanaira w czasie powrotu z Teneryfy do Wielkiej Brytanii. Szkot nie tylko kpił z narodowości jednego z członków załogi i salutował mu po faszystowsku, ale też uderzył go w głowę, gdy ten poprosił go o założenie maseczki.

Do zdarzenia doszło 29 stycznia na pokładzie Ryanaira, który leciał z Teneryfy na Wyspy. 25-letni Szkot po wypiciu trzech czwartych butelki wódki początkowo kpił z narodowości jednego z członków załogi, któremu zaczął salutować po faszystowsku, ale też odmawiał założenia maseczki.

Zamieszanie na pokładzie Ryanaira

Gdy 25-letni pasażer został poproszony o założenie maseczki, powiedział: „Odpie***l się, zaraz cię uderzę, roztrzaskam ci głowę”. Wtedy też uderzył celowo głową w głowę członka załogi, a stewardesę złapał za ramię. Szkot został aresztowany przez policję zaraz po wylądowaniu na lotnisku w Manchesterze, jednak był agresywny nawet w policyjnym radiowozie.

Czeka go więzienie

W tym tygodniu 25-latek został uznany winnym wejścia na pokład samolotu pod wpływem alkoholu, uszkodzenia mienia oraz napaści. Wyrok 14 miesięcy więzienia zapadł w Manchester Magistrates’ Court.

Zachowanie Szkota wywołało duży stres nie tylko wśród członków załogi, ale także innych pasażerów. Pilot początkowo ze względu na sytuację próbował przekierować lot i lądować awaryjnie na innym lotnisku, ale okazało się to niemożliwe z powodu pandemii. Udało mu się jednak znacznie przyspieszył lot i wylądował w Manchesterze 25 minut przed czasem.

Gdy tylko policja weszła na pokład po wylądowaniu samolotu i zakuła w kajdanki nieznośnego 25-latka, inni pasażerowie bili brawo.