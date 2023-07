Pasażer Ryanaira sfilmował, co robią z jego bagażem na lotnisku [wideo]

Przerażeni muzycy, którzy czekali na lot Ryanairem, sfilmowali pracownika obsługi bagażu na lotnisku, jak rzucał ich instrumenty muzyczne na taśmę, jakby to były worki ziemniaków.

Nagranie, na którym pracownik obsługi bagażu na lotnisku dosłownie rzuca dwiema gitarami w futerałach na taśmę samolotu Ryanaira, stało się hitem w sieci. Muzyk i właściciel jednej z gitar, James Elson, który podróżował w celach służbowych, sfilmował całe zdarzenie z okna samolotu.

Przy nagraniu zamieszczonym na Twitterze, gitarzysta napisał: „Nasze delikatne instrumenty muzyczne są pod opieką – nie”.

W momencie, gdy drugi futerał z gitarą, rzucono na taśmę, inny pasażer samolotu krzyknął: „Och, ich sprzęt!”

Elson nie podał nazwy lotniska, na którym doszło do zdarzenia, ale oznaczył Ryanaira w swoim tweecie dodając: „I pomyśleć, ile zapłaciliśmy za ich zabranie. Absolutnie przerażająca obsługa klienta”.

Film opublikowany przez Elsona miał 5,8 miliona wyświetleń na Twitterze i wywołał masową dyskusję na temat obchodzenia się z instrumentami muzycznymi przez linie lotnicze.

Our fragile musical instruments being looked after - not.@Ryanair, Blue Handling - absolutely appalling customer service.



To think the amount we paid for you to take them… pic.twitter.com/aWwHVlr4Ib