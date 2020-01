Tragedia na pokładzie Easyjeta: Nie żyje pasażer lecący do Wielkiej Brytanii z Hiszpanii

Fot. Getty

W Nowy Rok na pokładzie samolotu Easyjet, lecącego z Hiszpanii do Wielkiej Brytanii, doszło do tragedii. 63-letni pasażer rozchorował się podczas lotu. Mimo iż załoga udzieliła mu wszelkiej niezbędnej pomocy, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Jak podaje „Sky News”, w samolocie lecącym z Alicante w Hiszpanii do brytyjskiego Newcastle doszło do strasznej tragedii. Podczas noworocznego lotu 63-letni pasażer źle się poczuł i potrzebował natychmiastowej pomocy medycznej. Załoga samolotu, używając dostępnych na pokładzie środków, udzieliła mężczyźnie wszelkiej możliwej pomocy. Wezwano także ratowników medycznych, by czekali na chorego na lotnisku.

Po udzieleniu pomocy przez personel pokładowy wydawało się, że sytuacja jest raczej opanowana, jednak gdy samolot wylądował w Newcastle i ratownicy medyczni niezwłocznie zajęli się mężczyzną, sytuacja uległa diametralnej zmianie i mężczyzna bardzo szybko zmarł. Policja wykluczyła jakiekolwiek podejrzane przyczyny zgonu.

Easyjet w oświadczeniu poinformował: „EasyJet może potwierdzić, że pasażer rozchorował się na pokładzie lotu EZY6418 z Alicante do Newcastle w dniu 1 stycznia. Pasażerowi udzielono pomocy medycznej, a załoga poprosiła ratowników medycznych o przybycie na lotnisko, aby zapewnić dalszą pomoc medyczną, jednak pasażer niestety zmarł. Nasze myśli są z rodziną oraz przyjaciółmi pasażera i oferujemy wsparcie oraz pomoc w tym trudnym czasie. Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych pasażerów i załogi są naszym najwyższym priorytetem”.

Z kolei rzecznik policji z Northumbria powiedział: „Około godziny 13:35 w Nowy Rok policja otrzymała raport o tym, że 63-letni mężczyzna źle się poczuł podczas lotu na lotnisko w Newcastle z Alicante. Sanitariusze przybyli do tego człowieka, kiedy lot wylądował w Newcastle, jednak wkrótce potem ogłoszono, że mężczyzna nie żyje. Nie podejrzewa się, aby zaszły jakiekolwiek podejrzane okoliczności związane ze śmiercią mężczyzny”.

