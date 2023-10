Styl życia Pasażer EasyJet podczas lotu na Gatwick „wypróżnił się na podłogę” [wideo]

Wyobraź sobie, że czekasz na lot do domu, który już jest opóźniony, a ostatecznie zostaje w ogóle odwołany, ponieważ ktoś „wypróżnił się na podłogę w toalecie”. Tego właśnie doświadczyli lecący z Teneryfy na Gatwick.

W minioną niedzielę, lot EZY8054 miał wylecieć z Teneryfy o godzinie 20:05 i wylądować na lotnisku Londyn-Gatwick o 00:20. Niestety, lot ten nie doszedł do skutku. Powodem była sytuacja, która wśród wielu osób może wzbudzić salwy śmiechu, ale z pewnością pasażerom do śmiechu nie było. Jak czytamy na łamach portalu „Metro”, połączenie realizowanie przez brytyjskie tanie linie lotnicze nie doszło do skutku, ponieważ jeden z pasażerów zwyczajnie załatwił się na podłogę.

Co wydarzyło się na pokładzie EasyJeta lecącego na Gatwick?

Tuż po tym, jak obsługa pozwoliła na wejście na pokład, jeden z nich miał wypróżnić się na podłogę w toalecie. Dlaczego nie załatwił się do toalety? Tego niestety nie wiadomo. Następnie, „sprawca” miał wdepnąć w swoje własne odchody i roznieść je po samolocie wracając na miejsce.

W związku z tym „incydentem” lot na Wyspy został odwołany. Zobaczcie sami, jak to wyglądało na poniższym wideo:



Na nagraniu wyraźnie słychać, jak pilot mówi, iż „zostajemy tutaj na noc, teraz wszystkich wypuścimy z samolotu i zorganizujemy hotele, a [do UK] polecimy z jutro rano”. Niestety, później linie EasyJet przyznały, że w takim krótkim czasie „nie uda się znaleźć pokoi hotelowych w okolicy”. Pasażerowie zostali pozostawieni sami sobie.

Pasażerowie znaleźli się w dramatycznej sytuacji

– Całe to zdarzenie zostało potraktowane naprawdę źle – komentuje na łamach serwisu „Metro” jeden z pasażerów. – To rzeczywiście mógł być jakiś wypadek. Mieliśmy mnóstwo problemów z lotem. Ktoś mógł dosłownie nie wytrzymać – podsumowuje.

„Ze względu na niezwykle duży popyt niestety nie możemy znaleźć pokoi hotelowych w okolicy. Jeśli potrzebujesz pokoju w hotelu i możesz to zorganizować samodzielnie, zwrócimy koszt pokoju w rozsądnej cenie, posiłków i kosztów podróży do i z twojego hotelu” – jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu EasyJet.

