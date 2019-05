Pasażer dostał ataku furii na pokładzie Ryanaira, gdy okazało się, że... wylądował w zupełnie innym mieście [wideo]

Fot. Getty

Jeden z pasażerów Ryanaira wpadł w szał, gdy okazało się, że zamiast w Cagliari, na Sardynii, wylądował w Bari, w Apulii. Personel pokładowy Ryanaira nie zauważył, że mężczyzna wszedł do złego samolotu.

Aby uniknąć pomyłek i upewnić się, że pasażerowie wchodzący na pokład samolotu rzeczywiście mają lecieć danym samolotem, załoga Ryanaira od dawna jest zobowiązana sprawdzać w trakcie boardingu bilety pasażerów. Niestety dla jednego Włocha reguły pozostały na papierze, a on, zupełnie nieświadomy, że wchodzi do złego samolotu, zamiast do Cagliari poleciał z Pizy do Bari (miasta oddalonego od stolicy Sardynii o blisko 800 km w linii prostej).

Jak podało CNN do pomyłki doszło prawdopodobnie dlatego, że samoloty Ryanaira lecące z Pizy do Cagliari i do Bari miały podobne godziny odlotów (lot do Cagliari był opóźniony). Pasażer prawdopodobnie wyszedł z terminala na płytę lotniska i podążył instynktownie do jednego z samolotów, natomiast po wejściu na pokład nie został z niego przekierowany przez stewardessę do innej maszyny. Błąd nastąpił najprawdopodobniej wskutek nieuwagi załogi, która nie sprawdziła biletu pasażera i pozwoliła mu zająć miejsce w złym samolocie. Z kolei o tym, że coś jest nie tak z jego lotem, pasażer zorientował się dopiero w momencie podchodzenia do lądowania w Bari, gdzie krajobraz znacząco różni się od tego na Sardynii.