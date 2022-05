Pasażer był w szoku, gdy kobieta siedząca obok powiedziała mu, aby nie jadł przy jej dziecku w czasie lotu

Ludzie na Reddicie byli podzieleni na temat tego, czy rodzice dziecka z syndromem Pradera-Williego, które ma niepohamowany apetyt, mogli naciskać na pasażera z cukrzycą, aby nie jadł posiłku w samolocie przy ich dziecku. Zdania były mocno podzielone.

Pasażer samolotu był zaskoczony, gdy siedzący obok niego rodzice chłopca poprosili go, aby nie jadł posiłku podczas lotu, bo ich syn ma syndrom Pradera-Williego, co oznacza, że chłopiec cały czas ma łaknienie i reaguje złością, gdy zabrania mu się w danym momencie jeść.

Awantura w samolocie

Mężczyzna lecący z Nowego Jorku do Los Angeles znalazł się w niekomfortowej sytuacji, gdy zaczął zajadać przekąskę (ze względu na to, że choruje na cukrzycę i musi jeść regularnie posiłki) i spostrzegł na sobie wrogi wzrok rodziców dziecka, którzy siedzieli obok niego wraz z chłopcem.

Pasażer napisał na Reddicie: „Od razu zacząłem dostawać od rodziców karcące spojrzenia, a matka powiedziała: Czy może pan tego nie robić? Dlatego odłożyłem przekąskę i pomyślałem, że poczekam, aż stewardesa się pojawi, abym mógł kupić od niej jedzenie i jeść w akceptowanym czasie i okazać szacunek dla ich życzeń”.

Gdy głodny pasażer chciał zamówić jedzenie i coś do picia, ojciec chłopca powiedział mu: „Nasz syn ma syndrom Pradera-Williego, wolelibyśmy, gdybyś nie jadł, bo to powoduje u chłopca napady złości, kiedy nie wie, że nie może jeść i zawsze jest głodny”.

Jak napisał na Reddicie głodny i chory na cukrzycę pasażer: „W tym momencie sam jestem bliski napadu złości, więc patrzę mu w oczy i mówię: Nie obchodzi mnie to, leć prywatnym samolotem, jeśli chcesz kontrolować swoje otoczenie”.

Gdy tylko głodny pasażer zaczął jeść podane mu przez stewardesę jedzenie, matka chłopca zwróciła mu uwagę, że powinien się „dokształcić”.

Hit na Reddicie

Chory na cukrzycę pasażer po wylądowaniu opisał całą sytuację na Reddicie pytając, czy nie „narażał się na niebezpieczeństwo” i był wystarczająco współczujący, biorąc pod uwagę stan chłopca. Mężczyzna wytłumaczył także, że „dziecko z syndromem Pradera-Williego ma naprawdę organiczną, bardzo trudną do kontrolowania chęć do jedzenia, jest to choroba, z którą trudno sobie poradzić”.

W jednym z komentarzy ktoś napisał: „Współczuję rodzinie, bo jestem pewien, że jest to trudny stan do opanowania i powoduje duży stres”.

Większość ludzi stanęła jednak po stronie głodnego pasażera. „Nawet jeśli nie miałeś cukrzycy. Ludzie nie wchodzą w przestrzeń publiczną i nie dyktują nikomu dopuszczalnego zachowania” – ktoś napisał.

„Miałeś całkowitą rację. Nie mieli prawa prosić cię o to, abyś nie jadł, to jest środek transportu publicznego i nie są właścicielami samolotu” – napisał ktoś inny.