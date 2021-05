Pasażer awanturował się na pokładzie. Teraz zapłaci gigantyczną karę w wysokości blisko 200 tys. zł!

Fot. Getty

Awanturowanie się na pokładzie nigdy nie jest dobrym pomysłem, ale niektórych pasażerów takie naganne zachowanie może też słono kosztować. Pewien pasażer amerykańskich linii lotniczych Delta Air Lines za wywołanie bójki na pokładzie zapłaci grzywnę w wysokości, bagatela, 200 tys. zł.

Do incydentu doszło 23 grudnia zeszłego roku, na pokładzie samolotu Delta Air Lines, który leciał z Honolulu do Seattle. Z niewiadomych w zasadzie powodów poddenerwowany pasażer próbował się dostać do kokpitu, a gdy na drodze do tego stanęła mu załoga, to wywołał awanturę. Z relacji świadków wynika, że mężczyzna nie tylko groził i popychał członków załogi, ale też jednego z nich uderzył. Awanturnika udało się okiełznać i skuć plastikowymi kajdankami tylko dzięki pomocy innych pasażerów, choć był on tak pełen agresji, że po skrępowaniu udało mu się jeszcze oswobodzić i ponownie zaatakować jednego ze stewardów. Samolot doleciał jednak szczęśliwie do Seattle, gdzie mężczyzna został aresztowany.

Federalna Administracja Lotnictwa nie ma litości dla niesubordynowanych pasażerów

Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa nie miała tym razem litości dla pasażera, który doprowadził do bójki na pokładzie inii lotniczych Delta Air Lines. Zazwyczaj FAA stara się być łagodna i karać awanturników tylko symbolicznie, ale tym razem agencja zdecydowała się nałożyć na pasażera rekordową grzywnę w wysokości ponad 52 tys. dolarów, czyli blisko 200 tys. zł. „FAA ściśle egzekwuje politykę zerowej tolerancji wobec pasażerów, którzy powodują zakłócenia podczas lotów lub nie stosują się do instrukcji personelu pokładowego, naruszając tym samym przepisy FAA” - czytamy w oficjalnym komunikacie podsumowującym nałożenie na pasażera tak wysokiej kary.

Należy jednak zauważyć, że Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa w ogóle obrała ostatnio zaostrzony kurs wobec wszystkich pasażerów, którzy nie stosują się do reguł bezpiecznego latania. I tak na przykład w ostatnim czasie FAA ukarała grzywną w wysokości 32 tys. dolarów pasażera linii JetBlue, który w trakcie powrotu z wakacji na Dominikanie wyzywał stewardessy i innych pasażerów, a także rzucał w nich śmieciami i jedzeniem. Inny z kolei pasażer, który podróżował liniami Frontier Airlines, został ukarany grzywną w wysokości 9 tys. dolarów za odmowę założenia maseczki na pokładzie. Wreszcie pasażer linii JetBlue otrzymał nakaz zapłaty 18,5 tys. dolarów za picie na pokładzie własnego alkoholu.