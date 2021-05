Pary mieszane na Wyspach. Dlaczego Polki mają takie powodzenie u Brytyjczyków?

"Polki są piękne, charakterne, zaradne, niezależne i pracowite" - mówi mi 49-letni Melvyn, który na co dzień spotyka w pracy zarówno Polki, jak i Polaków, a jego obecna partnerka również jest Polką. "Brytyjki potrafią wyjść w kapciach i piżamie do ASDY czy Tesco, zupełnie nie zawracając sobie głowy tym, jak będą odbierane. Polka nie wyjdzie do sklepu bez makijażu, umytych włosów czy w dresie" - dodaje. Na moje pytanie, czy Polki mają jednak jakieś wady, mężczyzna mówi: "Polskie dziewczyny są dla Anglików nieodgadnione i nigdy nie wiemy, co tak naprawdę myślą. Czasami też wydaje nam się, że są po prostu niegrzeczne, trochę jakby niemiłe. Za często używają słowa >of course< jako odpowiedzi, co dla rdzennego Brytyjczyka nie jest pełną odpowiedzią. Wiele z tego, co nam się wydaje, poznając Polkę, wynika zapewne z różnic kulturowych i językowych" - dodaje niejako na swoje usprawiedliwienie mężczyzna.

"Anglicy są aż nudni z tym swoim >hello, how are you< czy >are you OK? How are you doing<" - mówi 38-letnia Agata, od pięciu lat związana z Brytyjczykiem. "Doceniam jednak, a jestem kilka lat po rozwodzie z Polakiem, jak bardzo partnersko traktuje mnie mój brytyjski partner. Nie ma >babskich< i >męskich zajęć<. Paul sprząta, gotuje, razem chodzimy na zakupy, oglądamy filmy, podejmujemy decyzje. Czuję się doceniona, zaopiekowana i piękna. Nie jestem maszyną stworzoną do sprzątania, gotowania i wielbienia mojego pana - męża. W tym związku, niepozbawionym przecież drobnych kryzysów, czuję się zawsze sobą" - mówi kobieta.

O Polkach i Polakach Brytyjczycy mają już wyrobione zdanie. Polacy o Brytyjczykach również. Nie mieszkamy na Wyspach od wczoraj, dlatego my wszyscy, którzy tutaj zostaliśmy, zdążyliśmy się już jakoś "dotrzeć". Początki nie były łatwe, bo wbrew pozorom różnice kulturowe, sposób wychowywania, styl życia były tak różne od tego, co wpajano nam w Polsce, że musiał minąć czas, abyśmy mogli się zrozumieć.

Dlaczego Polki mają takie powodzenie u Brytyjczyków?

- Nie znałem żadnej Polki, ponieważ jako dziennikarz sportowy lokalnej gazety codziennej zajmowałem się głównie pracą w środowisku stricte brytyjskim, męskim, a moi znajomi to Brytyjczycy. Miałem o Polkach nienajlepsze zdanie, ponieważ swoją wiedzę o nich czerpałem raczej z mediów, a w nich, zwłaszcza przed walką o Brexit, mnóstwo było niepochlebnych artykułów na temat polskich imigrantów. Kiedy jednak poleciałem zawodowo do Polski, zwiedziłem Kraków, Warszawę i Gdańsk i zobaczyłem, jak tam pięknie, jak wspaniali są Polacy, aż się zawstydziłem, że tak mało o Polakach wiedziałem i tak łatwo dałem się zmanipulować mediom, mimo że sam jestem dziennikarzem - opowiada Alex, zakochany w Polce.

"Moi koledzy często porównywali Polki do Rosjanek czy Ukrainek. Ja nie widzę wielu podobieństw. Polki mają w sobie mnóstwo ukrytego ciepła, są prawdziwe, jeśli się wściekają, to naprawdę to odczuwasz, ale jeśli cię kochają, to ci to okazują na każdym kroku. Znając rodzinę i znajomych mojej dziewczyny mieszkających w Polsce mogę powiedzieć, że zauważyłem jednak jak bardzo polscy mężczyźni próbują dominować kobiety. Nie do końca jeszcze rozumiem dlaczego tak piękne, eleganckie kobiety, często świetnie wykształcone i doskonale radzące sobie w życiu dają się dominować i nie czują się równe mężczyznom. Może właśnie to tak pociąga w Brytyjczykach Polki, że chętnie się z nami wiążą. Brytyjczycy mają w DNA szacunek dla kobiet i równe traktowanie bez względu na pochodzenie i stan konta" - kończy Alex.

Dane zebrane przez prof. Piotra Szukalskiego, socjologa i demografa z Uniwersytetu Łódzkiego pokazują, że wciąż to obywatele brytyjscy pozostają najchętniej wybieranymi na partnerów obcokrajowcami spośród wszystkich krajów Zachodu. Na drugim miejscu są Niemcy, na trzecim Hiszpanie. Czy Brexit zmieni te tendencje?

Kobiety z Europy Wschodniej, czyli... my

To, że Polki o siebie dbają znacznie bardziej niż przeciętna Brytyjka dobrze widać na ulicach brytyjskich miast i może być powodem do dumy. Stwierdzenie, że "każda Polka w UK ma zrobione doczepy, rzęsy, przedłużone paznokcie i usta karpia", jakie przeczytać można na wielu forach poświęconych Polakom w UK najczęściej nie mają uzasadnienia w rzeczywistości. "Polki i Polacy uwielbiają markowe ciuchy z dużymi napisami" - twierdzi z kolei Kate, pracująca z dużą grupą Polek w jednej z brytyjskich firm.

"Polscy faceci wyglądają najczęściej bardzo podobnie i już z odległości kilku metrów można ich poznać po ubiorze: bluza Nike czy Adidas, tak samo sneakersy, sportowy t-shirt i ogolona głowa. Polki kochają ciuchy z napisem Michael Kors, torebki Armani lub Balenciaga i wszystkie mają pełny makijaż, bez względu na to, gdzie pracują" - twierdzi kobieta. A jednak nie każdy tak postrzega nas na Wyspach. Przez długie lata historii naszej emigracji utarło się przekonanie, że kobieta ze Wschodniej Europy jest zawsze "odwalona, wypachniona i wymalowana", a Polacy to mężczyźni z piwnym brzuszkiem i często na kacu, za to sprawnie i szybko pracujący. Polska to oczywiście wciąż Europa Wschodnia, a my - nawet mieszkając przez lata w UK - Brytyjczykami się nie staniemy, natomiast lata spędzone na Wyspach na pewno nauczyły nas wiele, tak samo jak Brytyjczycy nabrali wiedzy o nas i wielu z nich zmieniło zdanie. My się zmieniliśmy, zmieniają się o nas opinie, nawiązujemy znajomości, bierzemy śluby z Brytyjczykami i rodzą się tutaj nasze dzieci. Może i lubimy markowe ciuchy, ale niech pierwszy rzuci kamieniem ten Brytyjczyk, który ich nie lubi...

Grażyna i Janusz kontra Gammon and Karen

Jeśli w Polsce synonimem złego gustu, roszczeniowej postawy i braku głębszej refleksji nad życiem jest para "Grażyna i Janusz", tak w Wielkiej Brytanii są to "Gammon i Karen". Gammon to tylna noga wieprzowa po peklowaniu przez solenie na sucho lub solankę, która może być wędzona lub nie. Podobnie jak bekon, przed spożyciem należy go ugotować; w tym sensie baleron jest porównywalny do świeżego mięsa wieprzowego i różni się od peklowanej na sucho szynki, takiej jak szynka prosciutto (źródło: Wikipedia).

Łatwo Gammona rozpoznasz w tłumie, zazwyczaj robi zakupy w klapkach i białych wyciągniętych skarpetkach, jest przysadzisty, nie przepada za higieną jamy ustnej, ani też ogólnej. Najtańsze piwo albo "ales" są jego najlepszymi przyjaciółmi, bezrobotne godziny spędza na oglądaniu "Coronation Street", a jego druga połówka - Karen, w ciągle wymiętym dresie i klapkach na bosych - o każdej porze roku - stopach odgrzewa w mikrofali "pasta with cheese" z promocji w Tesco.

Takich par w Wielkiej Brytanii znajdziemy bez liku. Podobne pary spotkamy i w Polsce, tyle, że menu będzie się nieco różnić. Takich Polaków spotkamy i w Wielkiej Brytanii. Nie znaczy to wcale, że należy się przejmować ich opinią, bo ta z zasady będzie niepochlebna o wszystkim i wszystkich co nie jest dla nich dostępne intelektualnie i zrozumiałe. To, że Polki tak chętnie nadal wiążą się z Brytyjczykami, a Brytyjczycy zakochują się w Polkach niech nikogo nie dziwi.

Przeciętnej Polce daleko jest do brytyjskiej Karen, a przeciętnemu Brytyjczykowi do... Gammona. Próbując więc znaleźć odpowiedź na pytanie zadane w tytule, można jedynie stwierdzić, że Polki chętnie wiążą się z Brytyjczykami, ponieważ czują się w związkach z nimi doceniane i traktowane po partnersku, nie mają w nich roli podrzędnej. Anglicy zaś cenią bardzo urodę Polek, ich ciepło i zaradność, jednak przy wyborze towarzyszki życia najczęściej kierują się zaletami jej charakteru i intelektu.

autorka: Ilona Korzeniowska