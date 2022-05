Partygate: Zdjęcia z Borisem Johnsonem wznoszącym toast na Downing Street podczas lockdownu [WIDEO]

Za udział w uwiecznionym na fotografiach spotkaniu nie spotkała go żadna kara

Portal ITV News dotarł do zdjęć z jednej z imprez, które miały miejsce w biurze premiera Wielkiej Brytanii. Widać na nich, jak Boris Johnson wznosi toast, przy stole, na którym stoją butelki wina, a wokół znajduje się kilka innych osób.

Fotografie przedstawiają wydarzenia, które miały mieć miejsce 13 listopada 2020 roku. Impreza, w której brał udział premier UK miała miejsce z okazji odejścia Lee Caina, dyrektora ds. komunikacji. Dodajmy, że w tym czasie trwał zarządzony przez samego szefa brytyjskiego rządu drugi lockdown, a więc wszelakie "mieszanie się" osób z różnych gospodarstw domowych było zabronione. Dodajmy, że zdjęcia te zostały opublikowane tuż przed tym, jak raport Sue Gray ws. łamania restrykcji covidowych w budynkach rządowych ma zostać opublikowany. Przypomnijmy, brytyjski premier został ukarany mandatem karnym, ale akurat nie za udział w tej imprezie, którą uwieczniono na tych zdjęciach. Wszystko również wskazuje na to, że więcej grzywien już nie otrzyma, bowiem Met Police zakończyła dochodzenie w sprawie tzw. "partygate".

Przypomnijmy, w sumie stołeczna policja ukarała 83 osoby wydając 126 mandatów. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Partygate: Boris Johnson nie dostanie kolejnych mandatów za złamanie lockdownu. Policja zakończyła sprawę głośnej afery".

Wyciekły kompromitujące premiera materiały

Materiał ITV News i rzeczone zdjęcia można obejrzeć tutaj:

Jak czytamy na łamach portalu "Sky News" ludzie, którzy brali w imprezie 13 listopada zostali ukarania mandatami, choć nie wszyscy. Premierowi się upiekło i nie otrzymał żadnej kary za swoją obecność na tym spotkaniu. W sprawie zdjęć Johnson i artykułu ITV News, Downing Street 10 odmawia jakiegokolwiek komentarza. Zgodnie z wcześniejszymi planami premier ma zabrać głos w tej sprawie dopiero po opublikowaniu raportu Sue Grey, co ma nastąpić jeszcze w tym tygodniu.

"Kancelaria Rady Ministrów i policja Met miały dostęp do wszystkich informacji związanych z ich dochodzeniami, w tym do zdjęć. Met Police zakończyło swoje dochodzenie, a Sue Gray opublikuje swój raport w najbliższych dniach, po czym premier zwróci się do brytyjskiego parlamentu" - czytamy w orzeczeniu wydanym przez rzeczniczkę Downing Street 10.

Jak nietrudno się domyślić, kolejna odsłona "partygate" wywołała (kolejną!) lawinę krytyki, która spadła na głowę Johnsona. Poseł Partii Konserwatywnej Sir Roger Gale powiedział, że „jest absolutnie jasne, że była impreza” i że był tam premier. Zarzucił także premierowi wprowadzanie parlamentu w błąd. Baronessa Davidson, była liderka szkockich konserwatystów, powiedziała, że to jasne, że premier okłamał parlament, a jego stanowisko jest nie do utrzymania.