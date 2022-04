Partygate: Czy Boris Johnson poda się do dymisji po mandacie za imprezy lockdownowe? Większość Brytyjczyków uważa, że powinien

Oto, co myślą Brytyjczycy.

Czy Boris Johnson i Rishi Sunak powinni podać się do dymisji?

Fot. Getty

Met Police ukarała mandatami brytyjskiego premiera, jego żonę oraz kanclerza skarbu – za złamanie zasad lockdownu. Czy Boris Johnson i Rishi Sunak powinni podać się do dymisji? YouGov przeprowadził na ten temat badanie opinii publicznej wśród Brytyjczyków.

We wtorek 12 kwietnia 2022 roku brytyjskie media obiegła wiadomość, która (mimo wszystko) dla wielu osób okazała się dość szokująca. Brytyjski premier otrzymał karę grzywny w związku z imprezami na Downing Street, podczas których doszło do złamania zasad lockdownu. Co sądzą o tym wszystkim Brytyjczycy? YouGov przeprowadził sondaż.

Czy brytyjski premier powinien podać się do dymisji?

Ponad połowa (57 proc.) Brytyjczyków uważa, że premier powinien podać się do dymisji po tym, jak okazało się, że faktycznie złamał prawo w związku z imprezami, które miały miejsce w budynkach rządowych przy Downing Street w czasie lockdownu. Z drugiej strony, 30 proc. respondentów (prawie co trzeci) sądzi, że Boris Johnson mimo wszystko powinien pozostać premierem UK. 13. proc. Brytyjczyków nie ma na ten temat zdania.

Podobne wyniki uzyskano w przypadku kanclerza skarbu Rishiego Sunaka, który także został ukazany mandatem w związku z aferą partygate. Również 57 proc. Brytyjczyków sądzi, że powinien on zrezygnować z kierowania brytyjskim departamentem finansów. 29 proc. badanych uważa, że nie ma obecnie potrzeby, aby Sunak podawał się do dymisji, natomiast 14 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Czy Boris Johnson świadomie kłamał na temat łamania restrykcji?

Co ciekawe, oprócz kwestii dymisji, YouGov zapytał Brytyjczyków, czy ich zdaniem premier świadomie złamał prawo i publicznie kłamał na ten temat we wcześniejszych swoich wypowiedziach. Jak się okazuje zdecydowana większość badanych (75 proc.) jest też przekonana, że premier świadomie kłamał, zapewniając wcześniej, że nie złamał restrykcji. 12 proc. respondentów sądzi, że premier nie skłamał świadomie na temat swojej winy, a 13 proc. nie ma zdania.