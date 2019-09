Partia Pracy zapowiada zniesienie zasiłku powszechnego Universal Credit i zastąpienie go nowy świadczeniem

Fot. Getty

Lider Partii Pracy Jeremy Corbyn zapowiedział zniesienie zasiłku powszechnego Universal Credit i zastąpienie go zupełnie nowym świadczeniem. Laburzyści są przekonani, że szybkie zmiany w systemie pomocy społecznej pozwolą uchronić nawet 300 tys. dzieci przed biedą.

Festiwalowi obietnic Partii Pracy nie ma końca – po zapowiedzi wprowadzenia 32-godzinnego tygodnia pracy i obietnicy wyeliminowania banków żywności do trzech lat od objęcia przez laburzystów władzy, teraz przyszła kolej na zasiłek Universal Credit. Powszechnie wiadomo jest, że zasiłek ten nie funkcjonuje należycie, a z uwagi na wydłużone terminy płatności flagowa reforma konserwatystów wielu mieszkańców Wysp zmusiła do zadłużania się i/lub korzystania z banków żywności. Partia Pracy od dawna apeluje do rządu o wprowadzenie zmian w wadliwym systemie pomocy społecznej, ale jej apel jak na razie pozostał bez odpowiedzi.

>>WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O UNIVERSAL CREDIT. POBIERZ DARMOWY PORADNIK!<<

Jeremy Corbyn zapowiedział właśnie, że po dojściu do władzy Partia Pracy zniesie zasiłek powszechny Universal Credit, a w ciągu pierwszych kilku miesięcy od objęcia rządów wyeliminuje „najgorsze aspekty” wadliwego systemu pomocy społecznej wprowadzanego przez Partię Konserwatywną od 2013 r. Co więcej, Partia Pracy rozwiąże mocno krytykowane ministerstwo Department for Work and Pensions i zastąpi je ministerstwem ds. bezpieczeństwa socjalnego (ang. department for social security), które „będzie ludzi traktowało z godnością i szacunkiem”.

Czytaj też: Zasiłek Universal Credit jest niewystarczający, a rodzice zadłużają się, aby utrzymać dzieci

Universal Credit okazał się absolutną katastrofą. Zasiłek, poza opóźnieniami [w wypłacie świadczeń] i negatywnym wpływem na deficyt budżetowy, jest też nieludzki i okrutny, [ponieważ] ludzi w biedę i sprawia wiele trudności – ma dziś powiedzieć w wystąpieniu w Essex Jeremy Corbyn. - Gdy ukonstytuuje się laburzystowski rząd, wprowadzimy awaryjny pakiet reform, żeby wyeliminować najgorsze aspekty Universal Credit – doda lider Partii Pracy.



Oto pierwsze decyzje, jakie zaraz po objęciu władzy Partia Pracy chce wprowadzić w systemie pomocy społecznej:

Odejście od „limitu dwójki dzieci”, który, według oficjalnych statystyk, dotknął blisko 600 tys. dzieci;

Wypłacanie zasiłku do 2 tygodni od momentu złożenia wniosku, a nie, tak jak teraz ma to miejsce, do 5 tygodni;

Dopuszczenie „podzielonych płatności” (ang. „split payments”) z uwagi na ostrzeżenia, że jednorazowe płatności „karzą” kobiety, zwłaszcza te, które są ofiarami przemocy domowej;

Wypłacanie części zasiłku „child element” z Universal Credit głównemu opiekunowi dziecka;

Przesyłanie części „housing costs element” z Universal Credit bezpośrednio landlordom, by zapobiec zaleganiu petentów z opłatami czynszowymi.

Nie przegap: Jak się zalogować na swoje konto internetowe Universal Credit? Jakie świadczenia zastępuje zasiłek powszechny?