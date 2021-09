Partia Pracy jest gotowa do RENEGOCJACJI umowy brexitowej, jeśli wygra wybory

Partii Pracy zapowiedziała, że jest gotowa na wznowienie negocjacji z Unią Europejską po objęciu władzy - stronnictwo prowadzone przez Keira Starmera chce w ten sposób "naprawić" wszelkie błędy popełnione przez Borisa Johnsona i umowę wypracowaną przez Partię Konserwatywną.

Tuż przed konferencją Partii Pracy, która odbędzie się w Brighton, złożono bardzo ciekawą i bardzo odważną deklarację. Dodajmy, że nikt się jej nie spodziewał - jeszcze w styczniu 2021 roku, lider laburzystów Keir Starmer zaznaczał, iż "nie ma powodu" do renegocjacji porozumienia zawartego między premierem Johnsonem a liderami krajów należących do UE. Teraz jednak pojawiła się zapowiedź "naprawienia" wadliwej umowy wypracowanej przez rząd Partii Konserwatywnej w ramach perspektywy prowadzenia dalszych rozmów ze stroną unijną.

Labour zapowiada wznowienie rozmów z UE

Szeroko w tej sprawie wypowiedział się David Lammy, który w Partii Pracy piastuje urząd ministra sprawiedliwości gabinetu cieni. Jego zdaniem obecne porozumienie uderza w Wielką Brytanię i jest jedną z głównych przyczyn obecnych problemów. "Oczywiście, cała Europa zmaga się z problemami związanymi z logistyką i niedoborem kierowców ciężarówek, ale bądźmy szczerzy - w Hiszpanii, Niemczech czy Francji przed stacjami paliw nie ustawiają się kolejki" - komentował na łamach telewizji BBC dziś rano.

"Więc jaka jest różnica? Różnica polega na tym, że opuściliśmy Unię Europejską na podstawie umowy Borisa Johnsona. Znaleźliśmy się poza unią celną. (...) Musimy sobie to powiedzieć wprost - mamy braki w całym kraju. Braki zbieraczów owoców, braki w budownictwie, braki kierowców ciężarówek. Wszystko to sprowadza się do Borisa Johnsona, Michaela Gove`a, Priti Patel, Dominica Raaba i tego, co zrobili Brytyjczykom" - podsumowywał ostro.

W ten sposób Partia Pracy chce "naprawić" błędy popełnione przez Borisa Johnsona

Co potencjalny rząd Labour zamierza zrobić w tej kwestii, czy będzie renegocjował umowę brexitową? „To jest jego [Borisa Johnsona - przyp. red.] umowa. Kiedy przyjdziemy do władzy, będziemy musieli przyjrzeć się co zrobić, aby ją naprawić" - deklarował David Lammy.

A co na to sam Keir Starmer? Z pewnością jego postawa uległa zmianie. Do tej pory zapowiadał, że jego rząd nie będzie ingerował w zapisy umowy brexitowej, ale sprawi, że będzie "działała". Natomiast, wczoraj w nocy zapowiedział, że jest gotów zmienić zdanie w tej kwestii, jeśli taka będzie "cena" zwycięstwa w wyborach...