Kryzys w UK Partia Pracy chce renegocjować umowę handlową z UE. „Brexit ma wreszcie zadziałać”

Lider laburzystów Sir Keir Starmer zapowiedział, że będzie chciał renegocjować Umowę o handlu i współpracy pomiędzy UE i UK. Starmer zarzeka się jednak, że po ewentualnym dojściu do władzy, Partia Pracy nie będzie dążyła do ponownego przystąpienia Wielkiej Brytanii do jednolitego rynku unijnego.

Umowa handlowa z UE jest niewystarczająca

Keir Starmer zapowiedział w trakcie konferencji przywódców centrolewicy w Montrealu, że będzie chciał renegocjować Umowę o handlu i współpracy pomiędzy UE i Wielką Brytanią. Według lidera laburzystów umowa ta, wynegocjowana z końcem 2020 roku przez rząd Borisa Johnsona, jest „zbyt słaba”. – Prawie wszyscy przyznają, że umowa zawarta przez Johnsona nie jest dobra. Jest o wiele za słaba – cytuje przywódcę Partii Pracy „The Financial Times”. A dalej także: – Wkraczając w rok 2025, postaramy się uzyskać znacznie lepszą umowę dla Wielkiej Brytanii.

Przeczytaj też:

Ryanair kazał rodzinie zapłacić za odprawę na lotnisku, mimo że odprawiła się miesiąc wcześniej Breaking News

Wielka Brytania powinna mieć bliższe stosunki handlowe z UE?

Lider laburzystów jest zdania, że Wielką Brytanię stać jest na posiadanie znacznie korzystniejszych stosunków handlowych z krajami Unii Europejskiej. – Musimy sprawić, żeby to [Brexit] zadziałało. To nie jest kwestia powrotu [do jednolitego rynku – przyp.red.]. Ale nie zgadzam się z tym, że nie możemy sprawić, żeby to zadziałało – doprecyzował na łamach „The Financial Times” Starmer. I uzupełnił swoją wypowiedź, mówiąc, że myśli przede wszystkim o „przyszłych pokoleniach”. – Mówię to jako tata. Mam 15-letniego chłopca i 12-letnią dziewczynkę. Nie pozwolę im dorastać w świecie, w którym wszystko, co mam do powiedzenia o ich przyszłości, to to, że będzie gorzej, niż mogłoby być. Jestem całkowicie zdeterminowany, aby to się udało.

Przypomnijmy, że Umowa o handlu i współpracy pomiędzy Wielką Brytanią i UE podpisana przez Borisa Johnsona zawiera zapis dotyczący jej przeglądu w 2025 r. Wydaje się jednak, że Sir Keir Starmer może mieć w tym względzie znacznie dalej idące plany niż Bruksela.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Zmiana czasu 2023: Kiedy przestawiamy zegarki na czas zimowy?

Spór konserwatystów o podwyżkę benefitów od 2024

Czy zarabiając 4 tys. funtów w UK opłaca się wracać do Polski?