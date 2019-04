Partia Konserwatywna stoi nad przepaścią? Traci już 7 proc. poparcia do Partii Pracy

Fot. Getty

Chaos związany z Brexitem, a także spory, jakie toczą się w związku z tym w łonie Partii Konserwatywnej negatywnie odbiły się na poparciu Brytyjczyków dla torysów. Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń – na największe poparcie społeczeństwa może obecnie liczyć Partia Pracy, natomiast Partia Konserwatywna stoi na skraju przepaści, ponieważ tak niskich notowań nie miała ona od czterech lat.

Z sondażu przeprowadzonego przez „Opinium” wynika, że Partia Pracy mogłaby obecnie liczyć na 36 proc. poparcia, natomiast Partia Konserwatywna – na zaledwie 29 proc. poparcia. Oznacza to, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni poparcie dla laburzystów wzrosło o 1 pkt. proc., natomiast poparcie dla torysów spadło o 6 pkt. proc. Według instytucji Britain Elects (zajmującej się profesjonalną analizą sondaży), notowania Partii Konserwatywnej nie były tak złe od czterech lat, ale... wciąż nie są tak złe, jak w 2013 r., gdy David Cameron zapowiedział zorganizowanie referendum ws. Brexitu, by pomóc swojej partii wygrać wybory.

Na gwałtownie malejące poparcie dla Partii Konserwatywnej wpływ ma zarówno decyzja rządu dotycząca przedłużenia Brexitu do 31 października, jak też nieukrywane już przez nikogo spory w łonie torysów. Nie jest żadną tajemnicą, o czym nawet otwarcie mówił agencji prasowej Bloomberg Philip Hammond, że wśród polityków Partii Konserwatywnej trwa walka o przejęcie schedy po Theresie May. Co bardziej zdesperowani torysi chcą nawet zmienić reguły dotyczące wyboru nowego lidera partii, byle tylko odsunąć Theresę May od władzy.

