Partia Change UK rozpoczęła kampanię wyborczą do PE. Wśród jej kandydatów znalazł się były minister finansów w rządzie PO-PSL Jan Vincent Rostowski

Partia Change UK – jeszcze do niedawna funkcjonująca pod nazwą The Independent Group, rozpoczęła właśnie kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego. Z list partii wystartuje m.in. siostra Borisa Johnsona oraz były minister finansów RP Jan Vincent Rostowski.

Te wybory są szansą na przekazanie możliwie najbardziej wyraźnej wiadomości - domagamy się People's Vote i prawa do prowadzenia kampanii na rzecz pozostania w Unii Europejskiej. Nie boimy się tego tak właśnie powiedzieć. To nie jest żaden sojusz rebeliantów. To jest miejsce dla zwolenników Pozostania [w Unii Europejskiej] – powiedziała na zjeździe inaugurującym kampanię wyborczą liderka ugrupowania Heidi Allen.

Partia Change UK zastąpiła grupę The Independent Group, którą kilka miesięcy temu utworzyli politycy Partii Pracy (8) i Partii Konserwatywnej (3), niezadowoleni z polityki prowadzonej przez liderów swoich dotychczasowych ugrupowań. Buntownicy od początku opowiadali się za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej i za rozpisaniem ponownego referendum ws. Brexitu. Partia Change UK została formalnie zarejestrowana z początkiem kwietnia, a w wyborach do Parlamentu Europejskiego wystawi 70 kandydatów.

Jednym z kandydatów Change UK w Londynie będzie... były minister finansów RP - Jan Vincent Rostowski. O starcie w wyborach do PE Rostowski poinformował na Twitterze: „Kandyduję do Parlamentu Europejskiego z Londynu z 2 miejsca na liście pro-Europejskiej i anty-brexitowskiej partii Change UK. Jeśli zostanę wybrany będę reprezentował wszystkich obywateli europejskich w Londynie, po pierwsze Brytyjczyków, ale także Polaków, Francuzów Hiszpanów itd.”.

Jan Vincent Rostowski, który sprawował funkcję ministra finansów w rządzie PO-PSL w latach 2007 – 2013, może kandydować do Parlamentu Europejskiego z Londynu, ponieważ posiada podwójne obywatelstwo. Rostowski urodził się w stolicy Wielkiej Brytanii i tutaj spędził dużą część swojego życia.