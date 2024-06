Parogodzinne kolejki na lotnisku w Birmingham

Podróżni, którzy udają się na lotnisko w Birmingham, muszą liczyć się z opóźnieniami i parogodzinnymi kolejkami. Powodem są prace budowlane i zmiany dotyczące przewożenia płynów.

Dyrektor naczelny lotniska w Birmingham, Nick Barton ostrzegł podróżnych przed zakłóceniami wynikającymi z prac budowlanych i zmian dotyczących przewożenia płynów.

Pasażerowie, który mają zaplanowany lot z Birmingham, muszą być przygotowani na długie kolejki także przez odwołania i opóźnienia lotów, które miały miejsce na lotnisku w Manchesterze.

Podjęte w ostatniej chwili zmiany w przepisach dotyczących przewożenia płynów, a także trwające na lotnisku w Birmingham prace budowlane doprowadziły do tego, że tysiące podróżnych musi czekać w parogodzinnych kolejkach do strefy bezpieczeństwa.

Shocking here @bhx_official , unclear signage, poor communication, long queues for security. Be prepared to queue in tents outside #sortitout pic.twitter.com/a4wTjEeiiW

Lotnisko w Birmingham podjęło wprawdzie szereg działań, aby uporać się z kolejkami. Jednak frustracja pasażerów narasta. Dzisiaj rano jeden z podróżnych ostrzegł urlopowiczów, aby upewnili się, że przybędą na lotnisko trzy godziny przed odlotem swojego samolotu.

– Są dwie takie kolejki, z którymi trzeba sobie poradzić zanim w ogóle wejdziemy do budynku – powiedział podróżny.

Make sure you’re giving yourself 3hrs to check in at @bhx_official there are 2 of these queues to tackle before you even get in the building! #bhx #birmingham #airport pic.twitter.com/NQOHUCXejF

