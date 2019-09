Parlamentarzyści rozważają zorganizowanie drugiego referendum brexitowego pod koniec października

Coraz więcej torystów i byłych torysów jest w stanie także poprzeć umowę ws. Brexitu Theresy May, która została trzykrotnie odrzucona przez parlament.

Brytyjscy parlamentarzyści poważnie myślą nad zorganizowaniem drugiego referendum brexitowego w ciągu dwóch ostatnich tygodni października oraz - wcześniej - nad poparciem wersji umowy ws. Brexitu Theresy May.

Sytuacja na brytyjskiej arenie politycznej jest obecnie bardziej skomplikowana niż w pierwszym kwartale tego roku, kiedy to Theresa May trzykrotnie poniosła porażkę w parlamencie, gdy posłowie odrzucili jej umowę brexitową.

Wygląda na to, że parlamentarzyści po paru miesiącach i po starciu z Borisem Johnsonem są skłonni po raz pierwszy poprzeć umowę byłej premier. Co więcej, rozważają także zorganizowanie drugiego referendum brexitowego w ciągu dwóch ostatnich tygodni października.

Tę zaskakującą informację opublikował The Guardian powołując się na kilka niezależnych źródeł. Brytyjski dziennik twierdzi ponadto, że parlamentarzyści spędzą następne tygodnie nad tym, aby ponownie poddać pod głosowanie umowę brexitową Theresy May.

Do poparcia umowy skłania się po ostatnich wydarzeniach więcej torysów oraz byłych członków Partii Konserwatywnej wraz z opcją zorganizowania drugiego referendum.

Jeden z byłych torysów powiedział, że opcja ta jest obecnie rozważana i „z całą pewnością byłaby połączona z referendum”.

- W ciągu następnych dwóch tygodni będziemy wiedzieć, czy jest to możliwe, czy nie – dodał parlamentarzysta cytowany przez The Guardian, którego imię i nazwisko nie zostało podane do publicznej wiadomości.

Inny były członek Partii Konserwatywnej powiedział z kolei:

- Kwestia zorganizowania drugiego referendum jeszcze przed wypróbowaniem innych opcji, jest bardziej niepewna. Jednak bardziej atrakcyjna jest możliwość położenia ponownie na stół umowy brexitowej – tej jej wersji, co do której zgodziła się Theresa May i Jeremy Corbyn.

