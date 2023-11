Praca i finanse Parlament zajmie się eksmisjami bez powodu. Co dalej z ustawą Renters Reform Bill?

Blisko cztery lata od manifestu Partii Konserwatywnej dotyczącego prywatnego rynku najmu, Parlament zajmie się wreszcie projektem ustawy The Renters Reform Bill. Jedną z istotnych zmian proponowanych w nowym akcie prawnym jest zniesienie przepisu ustawy The Housing Act 1988 pozwalającego landlordom na dokonywanie eksmisji najemców bez uzasadnienia.

The Renters Reform Bill – długo oczekiwana ustawa

W tym tygodniu Parlament brytyjski zajmie się wreszcie projektem ustawy The Renters Reform Bill mającej na celu ulepszenie reguł rządzących prywatnym najmem w Anglii. O tym, że konieczne są zmiany w sektorze wynajmu prywatnego, prowadzące przede wszystkim do szerszej ochrony lokatorów, Partia Konserwatywna poinformowała w jednym ze swoich manifestów politycznych już w kwietniu 2019 r. Jednak od tego czasu parlamentarzyści nie mieli okazji pochylić się nad nowymi regulacjami. I to pomimo tego, że w czerwcu 2022 roku opublikowano „białą księgę” dla The Renters Reform Bill. Ustawy, w której zarysowano kształt reform w prawodawstwie dotyczącym wynajmu mieszkań w Anglii.

Opóźnienia w procedowaniu ustawy The Renters Reform Bill mocno krytykuje opozycja. I przypomina, że z uwagi na brak ochrony lokatorów od czterech lat doszło do dziesiątek tysięcy bezpodstawnych eksmisji. Z danych przedstawionych przez Partię Pracy wynika, że od kwietnia 2019 r. swoje domy musiało opuścić aż 71 310 rodzin lub osób indywidualnych. W 21 332 przypadkach do eksmisji doszło przy udziale komornika. – Po ponad czterech latach przeciągania obietnic torysów, nie można dopuścić do tego, by dalej się wahać i opóźniać [przepisy] kładące kres eksmisji bez winy. W szczytowym momencie kryzysu związanego z kosztami utrzymania, najemcy muszą płacić wysoką cenę za bezczynność rządu. Dziesiątki tysięcy osób są zagrożone bezdomnością. I są odwiedzane przez komorników – mówi Angela Rayner, Minister ds. mieszkalnictwa w Gabinecie cieni Partii Pracy.

W Anglii nastąpi koniec eksmisji bez powodu?

Jednym z najważniejszych założeń The Renters Reform Bill jest zniesienie Section 21 ustawy The Housing Act 1988 zezwalającego landlordom na eksmisje najemców bez żadnego uzasadnienia. Nowe przepisy zakładają, że właściciele nieruchomości będą musieli uzasadnić najemcom, dlaczego chcą, by się wyprowadzili. Wśród takich powodów będzie przede wszystkim chęć sprzedaży nieruchomości lub wprowadzenia się do niej właściciela i/lub członka/członków jego rodziny. Poza tym najemcy będą musieli opuścić nieruchomość, jeśli będą zalegać z czynszem lub będą dopuszczać się zachowań antyspołecznych. Doprecyzujmy, że w tych ostatnich przypadkach landlord będzie mógł przyspieszyć proces eksmisji najemcy.

Co jeszcze znajduje się w The Renters Reform Bill?

Ustawa The Renters Reform Bill w sposób kompleksowy zajmuje się relacjami pomiędzy właścicielami nieruchomości i najemcami. Poza przepisami dotyczącymi eksmisji bez powodu, nowe przepisy mają też na przykład pozwolić najemcom na weryfikację landlordów. Właściciele domów i mieszkań mieliby w związku z tym rejestrować się na specjalnym portalu rządowym. Poza tym ustawa ma znieść domniemany zakaz posiadania zwierząt w wynajmowanym mieszkaniu.

Innym, fundamentalnym założeniem The Renters Reform Bill, jest zakaz dyskryminowania najemców. Chodzi o to, że obecnie landlord może nie godzić się na wynajem swojego lokum ludziom z dziećmi lub pobierającym zasiłki. Nowe przepisy mają na celu zniesienie tych dyskryminacyjnych praktyk i umożliwienie prywatnego najmu szerszym kręgom społeczeństwa.

– Rząd jest całkowicie zaangażowany w zapewnienie najemcom i właścicielom bardziej sprawiedliwych [reguł] w obrębie sektora prywatnego najmu, przy pomocy The Renters Reform Bill. W parlamencie trwają prace nad projektem ustawy, który realizuje zobowiązanie z naszego manifestu. Wkrótce nastąpi jego drugie czytanie – poinformował rzecznik rządu.

