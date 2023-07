Parlament przyjął Illegal Migration Bill, która ma zahamować napływ nielegalnych imigrantów do UK

Brytyjski parlament przegłosował projekt ustawy o nielegalnej imigracji. Illegal Migration Bill został zatwierdzony w Izbie Lordów. Nowe prawo ma na celu zatrzymanie imigrantów, którzy próbują dostać się na Wyspy.

Nic nie stoi już na przeszkodzie, aby zapisy w projekcie ustawy Illegal Migration Bill stały się prawem. Podczas nocnej debaty w Izbie Lordów odrzucili poprawki dotyczące prowadzenia limitów czasowych dotyczących przetrzymywania dzieci oraz w związku z zjawiskiem współczesnego niewolnictwa. Procedura wdrażania ustawy wchodzi w swoją ostatnią fazę, a uzyskanie podpisu króla Karola II jest tylko formalnością. Zapisy obecne w Illegal Migration Bill w swoich założeniach mają zapewnić ochronę brytyjskich granic przed nielegalną imigracją. Jest to kluczowy ustawodawstwo w związku z obietnicą premiera Rishiego Sunaka, który zobowiązał się do definitywnego zatrzymania migrantów przypływających do UK na małych łodziach. Nowe przepisy mają pozwolić ministrowi kierującemu Home Office zatrzymywać, a także wydalać z kraju każdego, kto nielegalnie wjeżdża do Wielkiej Brytanii.





Nowe przepisy będą uniemożliwiały przyjmowanie wniosków o azyl w Wielkiej Brytanii od imigrantów, którzy dostali się do UK na małych łodziach. Wiązałoby się to z obowiązkiem nałożenia na ministra spraw wewnętrznych obowiązku wydalenia „tak szybko, jak to możliwe” do Rwandy lub „bezpiecznego kraju trzeciego” każdego, kto w taki właśnie sposób próbuje dostać się do UK. Ci, którym udałoby się dostać do Wielkiej Brytanii, nie będą również mogli ubiegać się o azyl podczas swojego pobytu w tym kraju.

Czy Illegal Migration Bill jest zgodne z brytyjskim prawem?

Złożenie wniosku w takiej sprawie będzie możliwe tylko wtedy, gdy dana osoba znajdzie się w bezpiecznym kraju trzecim. Regulacje mają również dotyczyć zakazu powrotu do UK po takim wydaleniu. Osoby, które zostały deportowane, nie będą mogły ubiegać się o możliwość osiedlenia się w UK.

Obecnie, jedynym „krajem trzecim”, który w tej sprawie porozumiał się z Wielką Brytanią, jest Rwanda. Niemniej, deportacje nielegalnych imigrantów do tego kraju wciąż nie są możliwe, ponieważ łamią brytyjskie prawo. W czerwcu wyrok w tej sprawie został wydany przez Sąd Apelacyjny. Rząd odwołała się do tego orzeczenia do Sądu Najwyższego.

ONZ apeluje do władz UK

Duże wątpliwości co do zgodności z obowiązującym prawem Illegal Migration Bill ma również społeczność międzynarodowa. We wtorek ONZ wydało niezwykle krytyczne oświadczenie, twierdząc, że ustawa łamie zobowiązania Wielkiej Brytanii wynikające z prawa międzynarodowego. We wspólnym oświadczeniu szef ONZ ds. praw człowieka Volker Turk i szef ONZ ds. uchodźców Filippo Grandi stwierdzili, że ustawa „będzie miała poważne konsekwencje dla osób potrzebujących ochrony międzynarodowej”.

„To nowe ustawodawstwo znacząco osłabia ramy prawne, które chroniły tak wielu, narażając uchodźców na poważne ryzyko związane z naruszeniem prawa międzynarodowego” – powiedział Grandi.

Przy brzegach Dorset zacumowana jest barka do przetrzymywania imigrantów

Osoby, które próbują uzyskać prawo azylu w Wielkiej Brytanii, w czasie rozpatrywania ich wniosków, mają być przetrzymywani na barce „Bibby Stockholm". Specjalnie przystosowany statek jest zacumowany porcie Portland w hrabstwie Dorset. Jest w stanie pomieścić 506 osób w 222 pokojach. Zgodnie z założeniami osoby będą tam przebywać od trzech do sześciu miesięcy. Będą mieli prawo schodzić na ląd.

„Bibby Stockholm” z jednej strony ma „odciążyć” wynajmowane przez rząd hotele do przetrzymywania imigrantów, a z drugiej działać jako czynnik odstraszający dla osób, które sądzą, że z łatwością dostaną się na Wyspę.

W Wielkiej Brytanii w hotelach przebywa obecnie ok. 51 tys. migrantów, na co władze w skali roku wydają bezpośrednio 6 mln funtów. Liczba imigrantów i osób szukających azylu w UK przepływających przez kanał La Manche niemal z roku na rok rośnie. W pierwszej połowie 2023 ich liczba sięgnęła prawie 12 tysięcy. W 2022 było ich aż 45 755 osób (to rekord), w 2021 - 28 516, w 2020 - 8466, w 2019 - 1843, a w 2018 zaledwie 299, jak podajemy za PAP-em.

