Parlament Europejskie przegłosował umową handlową między UK a UE

Posłowie Parlamentu Europejskiego przyjęli umowę regulującą handel po Brexicie. Porozumienie EU-UK Trade and Cooperation Agreement zostało przyjęte w Brukseli zgodnie z oczekiwaniami, czyli miażdżącą przewagą głosów.

Za przyjęciem liczącego sobie ponad 2 tysiące stron dokumentu głosowało 660 posłów PE przeciw oddano pięć głosów, przy czym odnotowano 32 absencje. Przewodniczący Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała, że cieszy się z wyniku głosowania w Parlamencie Europejskim, a regulacja wynikające z umowy TCA to "fundament silnego i bliskiego partnerstwa w handlu między UK, a UE", ale "niezbędne jest wierne wdrażanie" tych regulacji. Rzecz jasna w ten sposób odnosiła się do sporu w sprawie granicy irlandzkiej i jednostronnego odroczenia kontroli towarów sprzedawanych z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej.

I warmly welcome the @Europarl_EN vote in favour of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement.



