Parlament Europejski zapowiada zawetowanie planu Borisa Johnsona ws. granicy w Irlandii po Brexicie

Odpowiedzialny za proces Brexitu w Parlamencie Europejskim Guy Verhofstadt stwierdził, że plan Borisa Johnsona ws. granicy w Irlandii jest "zapakowany ponownie pakiet złych pomysłów", które już wcześniej pojawiały się w dyskursie dotyczącym Brexitu. W związku z tym Parlament Europejski zawetuje propozycję Johnsona.

Plan Borisa Johnsona dotyczący granicy w Irlandii "nie jest to zaakceptowania nawet w najmniejszym stopniu" - taki komunikat płynie ze strony Parlamentu Europejskiego, którego weto może doprowadzić do kolejnego impasu w rozmowach między Brukselą i Londynem. We wspólnym oświadczeniu wydanym w czwartek po południu, ponadpartyjna komisja deputowanych do PE, odpowiedzialna za wyznaczanie kierunków negocjacji z UK zaznaczyła, że "ma poważne obawy co do wniosku Wielkiej Brytanii”.

"Ochrona pokoju i stabilności na wyspie Irlandii, ochrona obywateli i porządku prawnego UE muszą być głównym przedmiotem każdej umowy. Propozycje brytyjskie nie pokrywają się nawet w małym stopniu s tym, co zostało uzgodnione w ramach kompromisowego ramach mechanizmu ochronnego backstop”- czytamy w oświadczeniu komisji.

"Grupa sterująca procesem Brexitu nie uważa propozycji rządu brytyjskiego w ich obecnej formie, przedstawionych w ostatniej chwili w dniu 2 października, za podstawę do porozumienia, na które Parlament Europejski mógłby wyrazić zgodę. Propozycje nie dotyczą rzeczywistych problemów, które należy rozwiązać, a mianowicie gospodarki obejmującej całą wyspę, pełnego poszanowania porozumienia wielkopiątkowego i integralności jednolitego rynku" - głosi w dalejszej części komunikat.

