Parlament Europejski ponownie odmówił wyrażenia zgody na zawarcie Umowy o handlu i współpracy z UK. Obawy budzi postępowanie Wielkiej Brytanii

Parlament ma na to czas jedynie do końca kwietnia

Fot. Getty

Parlament Europejski przeciąga wyrażenie zgody na zawarcie Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Wielką Brytanią. Powodem jest łamanie przez Londyn postanowień umowy, która w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. stosowana jest tymczasowo.

Parlament Europejski nadal nie zwołał posiedzenia plenarnego w celu zatwierdzenia Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Wielką Brytanią, zawartą 24 grudnia zeszłego roku. Na razie, na odrębnych posiedzeniach w czwartek 15 kwietnia, ratyfikacją umowy zajmą się dwie oddzielne komisje: komisja spraw zagranicznych i komisja handlu międzynarodowego. Tam też członkowie komisji zagłosują nad wyrażeniem zgody na zawarcie umowy z UK i nad zleceniem Europarlamentowi jej przyjęcia. A przypomnijmy, że umowa reguluje najważniejsze obszary występujące we wzajemnych stosunkach między UE i UK, takie jak: handel towarami i usługami, lotnictwo i transport drogowy, energia, rybołówstwo, współpraca organów ścigania i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, handel cyfrowy, zamówienia publiczne, własność intelektualna i koordynacja zabezpieczenia społecznego.

Dlaczego Parlament Europejski wstrzymuje ratyfikację Umowy o handlu i współpracy między UE i UK?

Parlament Europejski nadal przeciąga wyrażenie zgody na przyjęcie Umowy o handlu i współpracy między UE i UK z uwagi na to, że Londyn nie w pełni realizuje jej postanowienia. Umowa stosowana jest tymczasowo od 1 stycznia do 30 kwietnia tego roku, a Downing Street już kilkukrotnie pokazało, że ma problemy z jej wdrożeniem. Co więcej, w marcu Londyn jednostronnie zadecydował o wydłużeniu o 6 miesięcy tzw. „grace period” (okresu karencji) w zakresie kontroli towarów na granicy Irlandii Północnej. Niestety rząd brytyjski obawia się, że pełne wdrożenie wynegocjowanego przez siebie porozumienia z Unią Europejską w przewidzianym terminie doprowadzi do powstania dalszych braków i kolejnych problemów gospodarczych w tej części Zjednoczonego Królestwa.

Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską i Wielką Brytanią musi jednak zostać ratyfikowana w tym miesiącu. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli zaznaczył, że ostatnim dniem, w którym PE może ratyfikować umowę, jest 26 kwietnia.