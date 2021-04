Parlament Europejski określa Brexit "historyczną pomyłką" tuż przed głosowaniem nad umową handlową

W dniu dzisiejszym w Parlamencie Europejskim miała miejsce debata i głosowanie w sprawie umowy o handlu i współpracy UE z Wielką Brytanią po Brexicie. Dodajmy, że projekt wyjścia UK ze struktur Wspólnoty określony został "historycznym błędem" w PE.

Przypomnijmy, po tym, jak w wigilię świąt Bożego Narodzenia 2020 roku, na zaledwie tydzień przed zakończeniem okresu przejściowego, Londyn i Bruksela doszły do porozumienia w kwestii Brexitu, do tej nie udało się wdrożyć i ratyfikować wszystkich ustaleń. Przede wszystkim kwestia ta dotyczyła umowy handlowej. Do tej pory stosunki handlowe między Wyspą, a kontynentem był regulowane na mocy tymczasowej ratyfikacji sygnowanej przez 27 ambasadorów UE w grudniu 2020. Te regulacje dotyczące zasad wolnego handlu, taryf i kontyngentów, kwestii związanych z rybołówstwem, standardami uczciwej konkurencji obowiązywać będą tylko do końca kwietnia. Rozwiązanie "na stałe" ma być oparte na porozumieniu liczącym sobie ponad 2 tysiące stron. O ile rzecz jasna Parlament Europejskie wyda zgodę, a następnie umowa zostanie ratyfikowane przez kraje członkowskie.

Rozpoczyna się "ostatni akt" Brexitu

Właśnie dziś, 27 kwietnia 2021 roku w PE rozpoczęła się debata w tej kwestii. Oczekuje się, że porozumienie na linii UE-UK zostanie przyjęte i ratyfikowane, ale do jego treści dodana zostanie rezolucja, w której Wielka Brytania zostanie potępiona za wyjście ze struktur unijnych i za sprokurowanie obecnych kłopotów w Irlandii Północnej. Mówi się, że w tekście ma pojawić się sformułowanie o następującej treści: "wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE jest historycznym błędem, ale strona unijna zawsze szanowała decyzję Wielkiej Brytanii". Rezolucja uderza również w brak przepisów dotyczących usług finansowych i innych w umowie brexitowej między Wielką Brytanią a UE.

Dodajmy, że od dłuższego czasu między UK, a UE trwa spór dotyczący "niewidzialnej" granicy irlandzkiej oraz naruszenia umów w sprawie rybołówstwa. Szczególnie ta pierwsza kwestia ma poważne konsekwencje, ponieważ w ostatnim czasie doświadczyliśmy poważnych niepokojów i groźny aktów przemocy w Irlandii Północnej. Ich powodem są regulacje będące bezpośrednio konsekwencjami Brexitu oraz decyzja północnoirlandzkiej prokuratury w sprawie pogrzebu wysokiego rangą bojownika Irlandzkiej Armii Republikańskiej (IRA), Bobby`ego Storey`a.

Dziś posłowie KE zagłosują nad umową handlową między UK, a UE

Wdrażanie protokołu dotyczącego Irlandii Północnej, zgodnie z którym w tej części Wielkiej Brytanii należy przestrzegać unijnych przepisów dotyczących unii celnej i jednolitego rynku rozwścieczyło północnoirlandzkich unionistów. W zeszłym miesiącu UE wszczęła postępowanie sądowe przeciwko Wielkiej Brytanii w związku z decyzją o jednostronnym odroczeniu kontroli towarów sprzedawanych w supermarketach, paczek i leków przewożonych z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej do października w celu lepszego przygotowania przedsiębiorstw.

Czy trwający przeszło cztery lata dramat polityczny rozgrywający się między Londynem, a Brukselą dobiegnie końca. Tak, ale tylko do pewno stopnia! Rzecz jasna posłowie są gotowi opowiedzieć się za porozumieniem, ale Ursula von der Leyen wystosowało ostrzeżenie dla brytyjskich polityków. Władze UE nie zawahają się "pokazać zębów", jeśli po drugiej stronie kanału La Manche naruszane będą zobowiązania, na które zgodziły się obie strony.