Paradoksy UK: Brytyjczycy pokochali Unię dopiero po referendum - Teraz UE jest o 10 proc. bardziej popularna niż była w 2016 roku!

Fot. Getty

Wielka Brytanie okazuje się pełna sprzeczności. Jak donosi „The London Economics”, Unia Europejska cieszy się obecnie większą popularnością wśród Brytyjczyków niż w 2016 roku. Życzliwie o Wspólnocie wypowiada się teraz o 10 proc. mieszkańców UK więcej niż w okresie referendum ws. Brexitu ponad trzy lata temu. Wyniki te są zgodne z ogólnym wzrostem pozytywnych nastrojów wśród Europejczyków.

„The London Economics” opublikował wyniki badań przeprowadzonych przez Pew Research Center (PRC) na temat stosunku Brytyjczyków do Unii Europejskiej. Wyniki analiz okazały się dość zaskakujące, ponieważ obecnie już 54 proc. Brytyjczyków wyraża pozytywną opinię o UE, podczas gdy w 2016 roku podobnego zdania było tylko 44 proc. badanych.

Czytaj także: Nawet Elon Musk obawia się niepewności związanej z Brexitem - zamiast w UK, nowa fabryka Tesli powstanie w Berlinie

Wzrost popularności Wspólnoty wśród Brytyjczyków nie jest odosobniony. Badania PRC, które objęły również inne kraje europejskie, pokazują ogólny wzrost pozytywnych nastrojów wśród obywateli UE. Znaczny wzrost optymizmy odnotowano szczególnie w Grecji, w Niemczech i w Hiszpanii.

Views of the European Union over timehttps://t.co/Uf5y5X7Grwpic.twitter.com/IlN8WFO7wt — Pew Research Global (@pewglobal) 11 listopada 2019

Podobną tendencję zauważono również wśród mieszkańców Polski, którzy znaleźli się o jedno miejsce wyżej niż mieszkańcy UK. W Polsce pozytywne nastawienie do Unii Europejskiej wzrosło nie o 10 - jak na Wyspach - ale o 12 proc. od 2016 roku.

To samo badanie pokazuje jednak, że biorąc pod uwagę dłuższy okres czasu, obejmujący lata 2007-2019 zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce odnotowano nieznaczny wzrost popularności Unii Europejskiej (odpowiednio o 2 i 1 proc.). Oznacza to, że w międzyczasie w obu krajach doszło do załamania nastrojów społecznych związanych z UE, jednak nastroje te zostały odbudowane.

Zobacz koniecznie: „12 pytań do Borisa Johnsona” - Zobacz, jak premier reklamuje się przed wyborami i pozwala sobie na kontrowersyjne uwagi o opozycji