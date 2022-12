Para w UK wygrała milion funtów w Lotto zaledwie tydzień przed swoim ślubem

Christine i Nick mieli nieprawdopodobne szczęście siedem dni przed swoim ślubem. Para nie tylko trafiła pięć głównych liczb w Lotto, ale też bonus w losowaniu. Dzięki temu stali się właścicielami miliona funtów. Już wiedzą, na co wydadzą większość wygranej.

50-letnia Christine i 55-letni Nick, wytypowali pięć głównych numerów i Bonus Ball w losowaniu Lotto w sobotę, 15 października. Wygrali w sumie 1 000 000 funtów, a tydzień później wzięli ślub.

Szczęście w Lotto

50-letnia Christine wyjaśniła:

- Nie graliśmy w National Lottery od dobrych kilku miesięcy, ale z jakiegoś powodu jeden z kolegów Nicka z pracy powiedział mu, że powinniśmy kupić los Lotto w ten weekend. Załatwiliśmy sobie Lucky Dip i oto mamy wygraną w wysokości 1 000 000 funtów – bardzo hojny prezent ślubny!

Reakcja na wygraną

Christine, która ma czwórkę dorosłych dzieci, była tak oszołomiona, gdy zdała sobie sprawę, że ona i Nick (także mający czwórkę dzieci) stali się milionerami, że dosłownie spadła z łóżka. Brytyjka powiedziała:

- Był niedzielny poranek – dzień po losowaniu Lotto – sprawdziłam zwycięskie numery na telefonie. Wiedziałam, że coś wygraliśmy, ale nie zarejestrowałam co, więc obudziłam mojego pasierba, żeby to sprawdzić.

Chociaż pasierb powiedział Christine, że wygrała, to dla pewności zdecydowała się pójść i sprawdzić kupon w lokalnym sklepie.

- Zaniosłam kupon do lokalnego sklepu, aby przepuścić go przez terminal National Lottery, a kiedy mężczyzna za ladą powiedział: „O mój Boże, wygrałaś na loterii!”, od razu zapytałam: „Czy mogę teraz odebrać moją wygraną?”. Wtedy powiedział: „Nie, to dla nas za dużo do wypłacenia, to 100 000 funtów! Będziesz musiała zadzwonić do Camelot!” – relacjonowała Christine.

Wciąż bardzo podekscytowana wróciła do domu i szybko zadzwoniła na National Lottery Line, gdzie padły słowa, których Christine nigdy nie zapomni: „Wygrałaś 1 000 000 funtów”. I wtedy Christine spadła z łóżka...

Niespodzianka po pracy

Wieści o wygranej szybko się rozeszły i zanim Nick, który był w trasie (pracuje jako dostawca) i niczego nie podejrzewał, wrócił do domu, była tam grupa witających go krewnych.

- Wszyscy czekaliśmy, aż Nick wróci do domu, żeby mu powiedzieć, zamiast dzwonić do niego z tego rodzaju wiadomościami, gdy prowadził. Kiedy podszedł do drzwi, jedna z naszych córek zapytała: „Tato, co byś zrobił z milionem funtów?” Nick oczywiście nie zarejestrował podekscytowania i chichotu. Jego twarz wyrażała zdezorientowanie, szok i szczęście, gdy powiedziano mu: „Cóż, właśnie wygrałeś 1 000 000 funtów!”.

Ślub po wygranej w Lotto

Zaledwie tydzień później zachwycona para powiedziała sobie sakramentalne „Tak” podczas ceremonii ślubnej przed rodziną i przyjaciółmi. Christine dodała, że nie mogła nie podzielić się z gośćmi dobrą nowiną.

- Wiedzieliśmy, jeśli nawet nie w przypadku wszystkich, to że wkrótce też zmienimy ich życie na lepsze – powiedziała.

Para planuje teraz, jak wydać swoje pieniądze. Christine powiedziała, że chce przeznaczyć część wygranej na wyprawę w poszukiwaniu delfinów u wybrzeży St Ives, podczas gdy większość kwoty zostanie przeznaczona na zakup domu dla szczęśliwej pary.

Potwierdzenie wygranej

Każda osoba, która wygra w National Lottery, po poddaniu swojego kuponu procesowi weryfikacyjnemu i otrzymaniu potwierdzenia, decyduje, czy upublicznić swoje dane, czy nie. Dopóki posiadacz kuponu nie zdecyduje się ujawnić przed publiką, nie zostanie podana żadna informacja na temat tego, kim jest zwycięzca, ani gdzie został kupiony kupon.

Andy Carter z Camelot, powiedział:

- Gracze mogą kupować i sprawdzać swoje losy online, pobierając aplikację National Lottery lub na stronie internetowej. Gracze mogą również kupować i sprawdzać kupony w sprzedaży detalicznej. Gra online za pośrednictwem aplikacji lub strony internetowej oznacza, że Twój bilet jest sprawdzany, a jeśli wygrasz nagrodę, otrzymasz powiadomienie e-mailem. Możesz również zeskanować swoje kupony detaliczne w aplikacji National Lottery, aby sprawdzić, czy jesteś zwycięzcą.

W przypadku wszystkich losowań National Lottery gracze mają 180 dni od dnia losowania na odebranie nagrody, jeśli posiadają zwycięski los. Każdy, kto ma jakiekolwiek pytania lub uważa, że ​​ma zwycięski kupon na dowolne losowanie National Lottery w terminie 180 dni, powinien zadzwonić do National Lottery Line.

