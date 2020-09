Para Młoda wyprawiła wesele za... £300. Skorzystała z programu Eat Out to Help Out

Fot. Facebook

Czy można wyprawić w UK wesele za kilkaset funtów? Można, jak dowiedli tego Chelsea-Marie i Hayden Davies, którzy wejście w związek małżeński świętowali wraz z bliskimi za... jedyne £300.

Znający się od czasów dziecięcych, Chelsea-Marie i Hayden Davies, planowali wziąć ślub w lipcu, a na ich weselu miał się pojawić nie tylko DJ, ale też animator zabaw dla dzieci. Jednak ślubne plany popsuł parze wybuch epidemii koronawirusa i wprowadzony na Wyspach lockdown. Chelsea-Marie i Hayden Davies musieli odwołać ceremonię zaplanowaną w Royal British Legion club dla 115 gości.

Niskobudżetowy ślub

Mimo przeciwności losu, po poluzowaniu lockdownu Chelsea-Marie i Hayden Davies postanowili jednak zawrzeć związek małżeński. Zamiast 115 gości 25-letni Brytyjczycy zaprosili na ceremonię zaślubin jedynie dwie osoby, i to właśnie z nimi udali się następnie do restauracji Brewers Fayre, gdzie skorzystali z programu Eat Out to Help Out. Wszystko kosztowało parę zaledwie £300, z czego sukienka panny młodej kupiona na eBay - £10.

Kameralne wesele

- Zdecydowaliśmy się na niskobudżetowy ślub, ponieważ nie chcieliśmy wokół tego dużego zamieszania, chcieliśmy, żeby chodziło tylko o nas. Rozmawialiśmy o tym i uzgodniliśmy, że chcemy, żeby było kameralnie, intymnie i romantycznie. To było o tyle prostsze, było znacznie mniej presji, o nic zupełnie się nie martwiliśmy, byliśmy tylko my w tym momencie, tak jak to powinno wyglądać. Te bardzo drogie wesela mogą się zmienić w cyrk. Rozmawiałam z wieloma ludźmi na stronach poświęconych ślubom, którzy wyznali, że nie są w stanie dopiąć wesela za £20 000 – opowiedziała na łamach „Daily Mirror” młoda Brytyjka.