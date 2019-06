Para imigrantów z UE narzeka na kurs funta. „Teraz nie możemy fundować przyjaciołom kolejki w barze, gdy przyjeżdżamy do kraju”

Pracująca na co dzień w Londynie para imigrantów z UE narzeka na słabego funta. Twierdzą, że przez Brexit wartość brytyjskiej waluty spadła i teraz, jak wyjeżdżają do swojego kraju odwiedzić, przyjaciół i rodzinę, nie stać ich na to, aby każdemu „postawić kolejkę w barze”, jak to robili do tej pory.

Imigranci z UE mieszkający i pracujący na Wyspach coraz częściej zwracają uwagę na osłabienie brytyjskiej waluty, co przekłada się z kolei na coraz mniejszą opłacalność życia na emigracji. Funt od miesięcy notuje tendencję spadkową, która związana jest z kryzysem dotyczącym Brexitu.

Wartość brytyjskiej waluty przekłada się na mniejszy zysk m.in. dla imigrantów z UE, którzy przyjechali do Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu lepszego komfortu życia. Okazuje się jednak, że coraz częściej muszą decydować się na wyrzeczenia finansowe i nie mogą sobie pozwolić na wydatki, które nie były dla nich do tej pory problemem.

Para imigrantów z Hiszpanii mieszkająca w Londynie, Javi Amor i Charo Rivero skarżą się na to, że przez Brexit i słabego funta nie stać ich na to, aby postawić przyjaciołom i rodzinie „kolejkę w barze”, jak robili zawsze, gdy przyjeżdżali do rodzinnego miasta.

Javi Amor pracuje jako nauczyciel, a Charo Rivero jako położna w Londynie. Nie narzekają na wysokość swoich zarobków, tylko na obniżenie ich wartości wobec euro. Jeszcze w 2015 roku kurs funta był tak wysoki, że oboje czuli się bogaci, gdy przyjeżdżali do Hiszpanii. Niestety w ciągu trzech lat od czasu referendum brexitowego, wartość szterlinga drastycznie spadła – wobec euro aż o 14 proc. i 7 proc. wobec dolara.

Jak jednak twierdzą niektórzy eksperci, słaby funt jest wprawdzie negatywnie odczuwalny dla imigrantów z UE oraz Brytyjczyków, którzy wyjeżdżają na wakacje na kontynent, jednak relatywnie tani szterling przyciąga na Wyspy międzynarodowe firmy, dla których zwłaszcza Londyn stał się teraz o wiele bardziej przystępny cenowo.

