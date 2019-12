Para gejów ma adoptować synka Polki w UK - kobieta nie chce się na to zgodzić!

Brytyjskie władze zdecydowały, że syn Polki zostanie oddany do adopcji parze homoseksualistów. Jego matka nie chce się na to zgodzić. Zwróciła się w tej sprawie do polskiego konsula, a rząd Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział interwencję w tej sprawie.

Na początku października brytyjski sąd zdecydował o tym, że mały Harry, syn Polki i Brytyjczyka ma trafić do rodziny homoseksualistów. Ojciec wyraził na to zgodę, z kolei matka ma poważne wątpliwości. - Nie chcę się na to zgodzić. Wolałabym, żeby był wychowywany przez mamę i tatę, a nie przez dwóch ojców - czytamy na Wirtualnej Polsce. Aneta Z. apelowała do polskiego konsula w tej sprawie, ale bezskutecznie. Pomimo tego zapowiada walkę o to, aby jej synek trafił do innej rodziny.

Dodajmy, że nasza rodaczka straciła prawo do opieki nad swoim synem. Było to skutkiem tego, że zostawiła go pod opieką... 13-letniej córki. Chłopiec w tym czasie poparzył się. Zmagająca się z depresją i chorująca na epilepsję kobieta wcześniej straciła prawo do opieki nad innymi swoimi dziećmi.

W sprawie adopcji syna Polki przez parę homoseksualistów interweniować ma polski rząd. Dla Wirtualnej Polski sprawę tę skomentował wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik i zapowiedział, że od poniedziałku zajmie się tą sprawą. „W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi artykułu w WP na temat dziecka, które ma być adoptowane w GB przez parę homoseksualistów, poleciłem dziś wystąpienie do brytyjskiego organu centralnego z prośbą o szczegółowe informacje” - napisał na Twitterze po występie w niedzielnym programie WP #Newsroom.

Jak podaje portal First News minister Wójcik zapowiada „intensywne działanie” w tej kwestii. Jeśli chodzi o potencjalne rozwiązanie, przedstawiciel polskiego rządu sugeruje zwrócenie się do polskiej organizacji w Wielkiej Brytanii o znalezienie „rodziny złożonej z mężczyzny i kobiety”, która mogłaby adoptować Harry'ego, co byłoby „bardzo ważne dla zachowania tożsamości tego dziecka”.

Przypomnijmy, w 2017 roku minister Wójcik interweniował w innej sprawie dotyczącej adopcji polskiego dziecka na emigracji. Zwrócił się wówczas do władz niemieckich, aby umieszczać „nasze dzieci” w rodzinach, w których mówi się po polsku.